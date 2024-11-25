Waaree Energies शेयर में 6% की गिरावट के बाद खरीदने का मौका?

Waaree Energies के शेयरों में मंगलवार को भारी गिरावट देखने को मिली, जब कंपनी ने Q2FY25 के नतीजे घोषित किए। BSE पर शेयर 6.44% गिरकर ₹2,914.60 के स्तर तक आ गया।

Q2FY25 वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने दूसरी तिमाही में ₹361.65 करोड़ का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में ₹315.09 करोड़ से 14.78% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर नेट प्रॉफिट ₹394.14 करोड़ (Q1FY25) से कम हुआ।

Waaree Energies की ऑपरेशनल रेवेन्यू Q2FY25 में 1.05% की मामूली बढ़त के साथ ₹3,574.37 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹3,537.30 करोड़ थी।

ऑर्डर बुक और भविष्य की योजनाएं

कंपनी की ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक 20 गीगावॉट रही।

बोर्ड ने ₹600 करोड़ तक का निवेश स्वीकृत किया है। यह निवेश इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, भूमि अधिग्रहण और कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और बिडिंग पाइपलाइन को मजबूत किया जा सके।

क्या Waaree Energies के शेयर खरीदें?

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) गणेश डोंगरे Waaree Energies पर सकारात्मक हैं और शेयर में आज की गिरावट के बाद खरीदारी की सलाह देते हैं।

उन्होंने कहा:

शेयर ने डेली टाइमफ्रेम पर बुलिश पैटर्न बनाया है।

गिरावट के दौरान ₹2,700 पर स्टॉपलॉस रखते हुए खरीदारी की जाए।

पहले लक्ष्य ₹3,250 और दूसरे लक्ष्य ₹3,350 पर मुनाफा बुक करें।

Waaree Energies शेयर का प्रदर्शन

Waaree Energies ने पिछले महीने शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत की थी। इसका शेयर ₹2,550 पर लिस्ट हुआ, जो IPO प्राइस ₹1,503 के मुकाबले 69.7% प्रीमियम था।

शेयर ने IPO प्राइस से अब तक 101% की बढ़त दर्ज की है। Waaree Energies के ₹4,321 करोड़ के IPO को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसे 76.34 गुना सब्सक्राइब किया गया।

शेयर मूल्य अपडेट

सुबह 10:10 बजे Waaree Energies का शेयर 4.45% की गिरावट के साथ ₹2,976.90 पर कारोबार कर रहा था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

