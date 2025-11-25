तेजी से बढ़ते ऑनलाइन एग्जाम मार्केट में इस स्मॉल कैप आईटी कंपनी की बड़ी एंट्री! चमका स्टॉक

Small Cap Stock: BPO, KPO, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सर्विस देने वाली कंपनी, वन पॉइंट वन सॉल्यूशंस लिमिटेड (One Point One Solutions Limited) ने आज अपने लेटेस्ट एनएसई फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से स्टॉक में 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सुबह 11:03 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.43% या 1.22 रुपये चढ़कर 51.41 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि उसने एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1,351.68 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने Agentic AI आधारित ऑनलाइन परीक्षा निगरानी और इंटरव्यू समाधान देने वाली एक ग्लोबल Edu-Tech कंपनी के साथ 3 साल का स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुल वैल्यू लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसे One Point One की अमेरिकी सहायक कंपनी ने हासिल किया है।

यह साझेदारी One Point One के लिए ऑनलाइन एग्जाम और असेसमेंट सेक्टर में बड़ी जीत मानी जा रही है। यह मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2023 से 2032 के बीच इसका CAGR लगभग 16% है और यूजर्स में साल-दर-साल 200% बढ़ोतरी हो रही है।

कंपनी ने बताया की इस सेक्टर का कुल संभावित बाजार (TAM) 1.3 बिलियन से 12 बिलियन डॉलर के बीच माना जाता है। ऐसे में यह डील कंपनी के लिए ग्लोबल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का बड़ा अवसर है।

इस पार्टनरशिप के तहत One Point One, Edu-Tech कंपनी के महत्वपूर्ण ऑनलाइन परीक्षा संचालन, मॉनिटरिंग और वर्कफ्लो को मजबूत और विस्तारित करेगी। इसमें बेंगलुरु के कैप्टिव सेंटर से लेगेसी वर्कफ्लो को ट्रांज़िशन कर संचालन को और आधुनिक बनाना भी शामिल है।

कंपनी Edu-Tech पार्टनर के तेजी से बढ़ते ग्लोबल कस्टमर बेस को सपोर्ट करने के लिए अपनी ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ाएगी। एक जरूरी काम Edu-Tech कंपनी के लिए लचीला GIG-आधारित टैलेंट मॉडल तैयार करना होगा, जिससे भविष्य के लिए स्केलेबल और तैयार वर्कफोर्स बनाया जा सके।

इसके साथ ही One Point One ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाकर और रेवेन्यू-लिंक्ड फंक्शंस को मजबूत करके कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में भी मदद करेगी। यह साझेदारी कंप्लायंस, गवर्नेंस और सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाती है, जिससे ग्लोबल क्वालिटी के अनुसार मजबूत, टेक-ड्रिवन और कस्टमर-फोकस्ड ऑपरेशन तैयार होंगे।

One Point One Solutions के बारे में

यह एक ऐसी कंपनी है जो BPO, KPO, आईटी सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में पूरी तरह से सॉल्यूशन (फुल-स्टैक सॉल्यूशंस) प्रदान करती है। यह कंपनी बिजनेस सपोर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस तक कई तरह की सेवाएं देती है।