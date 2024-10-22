Ola Electric Share लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जाएगा? बेचें या खरीदें
Ola Electric Mobility Ltd के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखते ही देखते स्टॉक अपने रिकॉर्ड ऊंचाई 157 रुपये से 48 प्रतिशत नीचे चला गया। अब ये अपने लिस्टिंग वैल्यू 76 रुपये के करीब पहुंचता जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या स्टॉक लिस्टिंग भाव से भी नीचे चला जाएगा? निवेशकों को क्या करना चाहिए?
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता को सर्विस से संबंधित कई बड़े मुद्दों का सामना कर रहा है। भविश अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार के संबंध में एक शो-कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया। ओला इलेक्ट्रिक ने इस मामले में कहा कि नोटिस का मौजूदा वित्तीय, ऑपरेशन्स या दूसरी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
WealthMills Securities के इक्विटी रणनीति के निदेशक क्रांथी बतिनी का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी गिरावट जारी रखी है। ज्यादा जोखिम वाले निवेशक शेयर को होल्ड कर सकते हैं। निवेशक मौजूदा लेवल स्तर पर एंट्री करने पर विचार कर सकता है, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म नजरिये के साथ। इस समय कंपनी के रिजल्ट्स महत्वपूर्ण हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने बाजार हिस्सेदारी हासिल की है, लेकिन ब्रेकईवन और प्रॉफिटेबल होना महत्वपूर्ण मानक हैं जिन्हें हाल की सर्विस संबंधित मुद्दों का सोशल मीडिया पर भी सामना कर पड़ा।
Religare Broking के वाइस प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह का कहना है कि शेयर डेली चार्ट पर कमजोर दिख रहा है और 75 रुपये के स्तर की ओर गिर सकता है। टेक्निकल नजरिये से काउंटर डेली चार्ट पर 'कमजोर' दिख रहा है।
Bigul के चीफ एग्जिक्यूटिव अतुल पारख का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक की ग्रोथ की दिशा वर्तमान में इसकी प्राइसिंग और ईवी सेगमेंट में बाजार में एंट्री रणनीतियों से प्रभावित है। कंपनी ने हाल ही में S1 X 2KWh मॉडल की कीमतों के संबंध में स्पष्टता दी है, जिसमें फेस्टिवल कैंपेन में 5,000 रुपये की सामान्य छूट और सीमित इन्वेंटरी पर 25,000 रुपये की छूट शामिल है, जो इसके बाजार विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि, ARAI के जरिए नियामक निगरानी और प्राइसिंग ट्रांसपरेंसी की आवश्यकता तेजी से बढ़ते EV बाजार में ऑपरेशन्स चुनौतियों का सामना कर सकती है।
कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस अप्रैल-जून तिमाही (Q1 FY25) में 347 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 267 करोड़ रुपये था।
2017 में स्थापित, ओला इलेक्ट्रिक एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ मुख्य घटक जैसे बैटरी पैक्स, मोटर्स और वाहन फ्रेम का उत्पादन करता है, जो ओला फ्यूचरफैक्टरी में बने हैं।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।