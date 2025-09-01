scorecardresearch
आज 7% उछला ओला इलेक्ट्रिक का शेयर! 5 दिन में 20 प्रतिशत की आई तेजी - आसान शब्दों में जानिए क्या है कारण

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 1, 2025 10:21 IST

Ola Electric Share Price: प्योर प्ले ईवी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility Ltd) के शेयरों में सोमवार को ताबड़तोड़ तेजी दर्ज की जा रही है। स्टॉक आज 7% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है।

बीएसई पर शेयर आज 55.11 रुपये पर ट्रेडिंग के लिए खुला था और शेयर ने अब तक अपने इंट्राडे हाई 58.49 रुपये को टच कर लिया है। बीते पांच कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयर में करीब 20% की तेजी दर्ज की गई है।

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 10:14 बजे तक बीएसई पर 6.81% या 3.68 रुपये चढ़कर 57.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.77% या 3.66 रुपये चढ़कर 57.71 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 09:51 बजे तक कंपनी के 1,97,40,026 इक्विटी  शेयरों में ट्रेड हुआ है।

क्यों है शेयरों में तेजी?

पिछले हफ्ते कंपनी को अपने जेन 3 स्कूटर लाइनअप के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत सर्टिफिकेशन मिला था। इस घोषणा के बाद से स्टॉक लगातार हरे निशान पर बना हुआ है।

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसे ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए तय पात्रता वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अनुरूप सर्टिफिकेशन मिल गया है। यह सर्टिफिकेशन उसकी जेन 3 S1 स्कूटर रेंज के सातों मॉडलों पर लागू होगा। कंपनी के मुताबिक, यह रेंज उसकी कुल बिक्री का आधे से ज्यादा हिस्सा योगदान देती है। इससे पहले जेन 2 मॉडल को भी PLI सर्टिफिकेशन मिल चुका है। 

इस सर्टिफिकेशन के बाद ओला इलेक्ट्रिक 2028 तक निर्धारित बिक्री मूल्य (DSV) पर 13% से 18% तक इंसेंटिव पाने की पात्र हो गई है। कंपनी ने कहा कि यह लाभ सीधे उसकी लागत स्ट्रक्चर पर असर डालेगा, मार्जिन सुधारेगा और EBITDA पॉजिटिविटी हासिल करने की दिशा में मदद करेगा।

एक्सपर्ट का मानना है कि यह इंसेंटिव न केवल कंपनी की प्रॉफिटैबिलिटी को बढ़ाएगा बल्कि निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करेगा। ओला के शेयर में हालिया तेजी इसी उम्मीद को दर्शाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2025