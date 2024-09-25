Ola Electric Profit में आने वाली है, ब्रोकरेज ने चौंका दिया

ग्लोबल ब्रोकरेज बर्नस्टीन की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि ओला इलेक्ट्रिक मार्जिन के मामले में भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (ईवी 2डब्ल्यू) बाजार में सबसे आगे है और प्रॉफिटिबिलिटी के रास्ते पर है।

बर्नस्टीन के विश्लेषण के अनुसार, ओला इलेक्ट्रिक ने 18.4% का ग्रॉस मार्जिन हासिल किया, जो टीवीएस (14%), बजाज (12.3%), और एथर (7%) जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल गया है।

रिपोर्ट में ओला इलेक्ट्रिक के मजबूत मार्जिन के कारण कई हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि स्थानीय सोर्सिंग और इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग पर ओला इलेक्ट्रिक के फोकस ने लागत कम करने में मदद की है।

कंपनी ने डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) बिजनेस मॉडल अपनाया है। सीधे उपभोक्ताओं को बेचकर, ओला इलेक्ट्रिक बीच की लागतों को समाप्त कर देता है। इससे कंपनी अपनी प्राइसिंग पावर पर कंट्रोल रखती है।

ओला इलेक्ट्रिक को प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक को प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम) सब्सिडी दोनों से फायदा मिलता है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ओला इलेक्ट्रिक EBITDA-Level की प्रॉफिटिबिलिटी के करीब पहुंच रही है, जिसने विश्लेषण की गई तिमाही में -2% का EBITDA मार्जिन हासिल किया है। यह उन्हें TVS (-7.9%), बजाज (-10.4%) और एथर (-37%) जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है, " ओला का ईवी मैन्युक्चरिंग ओटोमोबाइल विनिर्माण से काफी अलग है।

निवेश बैंकों का पॉजिटिव नजरिया

पिछले हफ़्ते गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ़ अमेरिका दोनों ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर 'खरीदें' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की। गोल्डमैन सैक्स ने 160 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है, जबकि बैंक ऑफ़ अमेरिका ने 145 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है।