AI की मांग से Nvidia का शेयर दौड़ा

अमेरिकी एआई कंपनी Nvidia के रिजल्ट से पहले शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इस साल एनवीडिया के शेयरों का मूल्य तीन गुना हो गया है, जिससे कंपनी के बाजार मूल्यांकन में $700 बिलियन से अधिक का इजाफा हुआ है और यह पहली ट्रिलियन-डॉलर चिप फर्म बन गई है। नतीजे इस सप्ताह बाजा़र की दिशा भी तय कर सकते हैं, क्योंकि इस साल एसएंडपी 500 का अधिकांश लाभ एनवीडिया और बिग टेक शेयरों में एआई-संचालित रैली से आया है।

रिफ़िनिटिव के अनुसार, वॉल स्ट्रीट को उम्मीद है कि चिप कंपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में लगभग 110% की वृद्धि के साथ $12.50 बिलियन तक मार्गदर्शन करेगी। एनवीडिया ने पिछले दो वर्षों में केवल एक बार अनुमान से कम राजस्व का अनुमान लगाया है। विश्लेषकों ने कहा कि एनवीडिया केवल आधी मांग को पूरा करने में सक्षम है और इसकी H100 चिप 20,000 डॉलर की अपनी मूल कीमत से दोगुनी कीमत पर बिक रही है, यह तेजी कई तिमाहियों तक जारी रह सकती है।