AI की मांग से Nvidia का शेयर दौड़ा

विश्लेषकों ने कहा कि एनवीडिया केवल आधी मांग को पूरा करने में सक्षम है और इसकी H100 चिप 20,000 डॉलर की अपनी मूल कीमत से दोगुनी कीमत पर बिक रही है, यह तेजी कई तिमाहियों तक जारी रह सकती है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 22, 2023 12:32 IST
Nvidia के रिजल्ट से पहले शेयर में तेजी देखने को मिल रही है

अमेरिकी एआई कंपनी Nvidia के रिजल्ट से पहले शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इस साल एनवीडिया के शेयरों का मूल्य तीन गुना हो गया है, जिससे कंपनी के बाजार मूल्यांकन में $700 बिलियन से अधिक का इजाफा हुआ है और यह पहली ट्रिलियन-डॉलर चिप फर्म बन गई है। नतीजे इस सप्ताह बाजा़र की दिशा भी तय कर सकते हैं, क्योंकि इस साल एसएंडपी 500 का अधिकांश लाभ एनवीडिया और बिग टेक शेयरों में एआई-संचालित रैली से आया है।

Also Read: इस साल निफ्टी का टारगेट 20,500- BoFA सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट

रिफ़िनिटिव के अनुसार, वॉल स्ट्रीट को उम्मीद है कि चिप कंपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में लगभग 110% की वृद्धि के साथ $12.50 बिलियन तक मार्गदर्शन करेगी। एनवीडिया ने पिछले दो वर्षों में केवल एक बार अनुमान से कम राजस्व का अनुमान लगाया है। विश्लेषकों ने कहा कि एनवीडिया केवल आधी मांग को पूरा करने में सक्षम है और इसकी H100 चिप 20,000 डॉलर की अपनी मूल कीमत से दोगुनी कीमत पर बिक रही है, यह तेजी कई तिमाहियों तक जारी रह सकती है।

AI की मांग से Nvidia का शेयर दौड़ा

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
