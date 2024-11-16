NTPC Green Energy IPO: क्या करना है इस स्टॉक में

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मंगलवार को लॉन्च होने जा रहा है। इस आईपीओ का लक्ष्य लगभग 92.6 करोड़ शेयरों के नए निर्गम के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाना है।

आईपीओ का मूल्य

मूल्य बैंड: 102 से 108 रुपये प्रति शेयर।

इस कीमत पर, कंपनी का बाजार पूंजीकरण 91,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

पेशकश का वितरण

75% योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए आरक्षित।

15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए।

10% खुदरा निवेशकों के लिए।

खुदरा निवेशकों के लिए 2 लाख रुपये तक की बोली सीमा है, जबकि एनटीपीसी के मौजूदा शेयरधारक 4 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

फंड का उपयोग

आईपीओ से जुटाए गए फंड का लगभग 75% कंपनी के ऋण को चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही कंपनी की योजनाओं में शामिल हैं:

वित्तीय प्रदर्शन

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में, कंपनी ने पिछले साल के राजस्व का 51% प्राप्त किया। 2024 के अंत तक, 3 GW और वित्त वर्ष 2027 तक 8 GW क्षमता वृद्धि की योजना। हालांकि कंपनी का प्रदर्शन प्रभावशाली है, उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ भारत के सबसे बड़े आईपीओ में से एक है और इसमें निवेशकों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, निवेश से पहले कंपनी के ग्राहक आधार, क्षेत्रीय जोखिम और वित्तीय स्थिरता को ध्यान से समझना आवश्यक होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

