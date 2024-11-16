Share Market में अब होगी FIIs की वापसी! CLSA की नई रिपोर्ट ने मचाई खलबली

ऐसा अचानक क्या हुआ कि ब्रोकरेज फर्म CLSA ने भारतीय बाजारों पर अपना नजरिया बदल लिया। जहांअक्टूबर तक CLSA चीनी बाजारों पर बुलिश थे, वहां अब उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और भारतीय बाजारों में FIIs की मजबूत वापसी की उम्मीद जताई है।

ब्रोकरेज फर्म CLSA का कहना है कि हम अक्टूबर में जारी अपने चीन के नजरिये से यू टर्न लेते हैं। रिपोर्ट में चीनी अर्थव्यवस्था में लगातार लग रहे 3 झटकों का जिक्र किया गया है।

अपने नजरिये रणनीतिक बदलाव किया है। जहां एक तरफ CLSA का मानना है कि भविष्य में भारतीय मार्केट में मजबूत इनफ्लो आता हुआ दिखेगा तो वहीं चीन का आर्थिक आउटलुक कमजोर दिख रहा है।

1) ट्रेड टेंशन: एक्सपोर्ट चीन की ग्रोथ का असली पहिया है। ट्रंप 2.0 के आगाज के साथ ही ट्रेड वॉर शुरु होने के पूरे आसार हैं।

2) राहत पैकेज: चीन की ओर से जारी स्टिमुलस पैकेज साफ तौर पर अर्थव्यवस्था में पैदा हुए रिस्क को दूर करने के उपाय के तौर पर देखा जा रहे हैं। लेकिन इसकी क्षमता सीमित दिख रही है।

3) मौद्रिक नीति में ढील पर रोक: अमेरिका की उच्च ब्याज दरें और महंगाई के डर ने फेडरल रिजर्व और चीन के केंद्रीय बैंक दोनों के लिए ब्याज दरों को घटाने की गुंजाइश बहुत कम कर दी है।

CLSA का कहना है कि चीन में पॉलिसीमेकर के सामने डिफ्लेशन, प्रॉपर्टी की गिरती कीमतें, युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी, परिवारों का डगमगाता घरेलू विश्वास, स्थिर रियल एस्टेट निवेश जैसे तमाम फैक्टर्स ने परेशानी बढ़ाई है।

CLSA ने भारत में अपने एक्सपोज़र को 20% बढ़ाया

इसके विपरीत ब्रोकरेज का कहना है कि भारतीय बाजारों पर ट्रंप की व्यापार नीतियों का असर बेहद कम होगा। इसके अतिरिक्त, जब तक ऊर्जा की कीमतें स्थिर रहती हैं, भारत अमेरिकी डॉलर की मजबूती के इस युग में विदेशी मुद्रा (FX) स्थिरता की भी उम्मीद कर रहा है। अब CLSA ने भारत को अपने पोर्टफोलियो में 20% ओवरवेट के रूप में स्थित किया है, जो देश के लिए एक अधिक पॉजिटिव खबर है।

CLSA का चीन में अपनी एक्सपोज़र घटाने का कदम वैश्विक निवेशकों के लिए उभरते बाजारों, विशेष रूप से एशिया में निवेश के जोखिमों और फायदों पर विचार करने के साथ आता है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में होने के साथ CLSA का यह कदम देश की निरंतर लचीलापन और लॉन्गटर्म ग्रोथ पर दांव लगाने का प्रतीक है, यहां तक कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

