इस ₹30 के शेयर में अपर सर्किट! Bajaj Auto, Minda Industries हैं क्लाइंट्स

North Eastern Carrying Corporation Ltd के शेयर का 5 प्रतिशत का अपर सर्किट के साथ ₹29.50 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया। इस दौरान BSE पर वॉल्यूम में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस स्टॉक का 52-वीक का उच्चतम स्तर ₹44.40 है, जबकि न्यूनतम स्तर ₹19.22 है।

North Eastern Carrying Corporation Ltd (NECCL)

North Eastern Carrying Corporation Ltd (NECCL) एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। भारत में 250 से अधिक ब्रांच नेटवर्क के साथ कंपनी लॉजिस्टिक्स और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है। छोटे पार्सल से लेकर बड़े पैमाने पर consignments तक, ट्रांसपोर्ट जरूरतों को पूरा करना कंपनी विशेषज्ञता है। एडवांस ERP सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, NECCL माल ढुलाई मैनेजमेंट और विशेष लॉजिस्टिक्स सॉल्यूएशन देती है। उनकी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिसमें माइनिंगलॉजिस्टिक्स जैसे परिवहन और अत्यधिक आयाम वाले consignments जैसी चीजें शामिल हैं।

ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के साथ NECCL एक महत्वपूर्ण वेयरहाउस यानि गोदाम सेक्टर लॉजिस्टिक्स समाधान भी देती है, जिसका साइज 1.5 मिलियन वर्ग फुट से अधिक है। यह समग्र दृष्टिकोण उन्हें स्टोरेज और समय पर डिलीवरी सहित एंड-टू-एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेहतर सर्विस करने में सक्षम बनाता है। प्रमुख कॉरपोरेशनों जैसे Bajaj Auto, Minda Industries और अन्य के साथ उनके प्रतिष्ठित ग्राहक आधार पर ट्रस्ट स्थापित किया है।

कंपनी का मार्केट कैप

कंपनी का मार्केट कैप ₹280 करोड़ से अधिक है। तिमाही परिणामों के मुताबिक, कंपनी ने Q1FY25 में ₹77.63 करोड़ की नेट बिक्री दर्ज की, जबकि Q1FY24 में यह ₹83.35 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट में 147 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो Q1FY25 में ₹3.67 करोड़ और Q1FY24 में ₹149 करोड़ थी। अपने सालाना परिणामों में, नेट बिक्री में 9.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो FY24 में ₹335.12 करोड़ और FY23 की तुलना में नेट प्रॉफिट 8.2 प्रतिशत बढ़कर ₹10.17 करोड़ हो गया।

कंपनी के प्रमोटरों ने सितंबर 2024 में 39,55,062 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को 52.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 54.19 प्रतिशत कर दिया। स्टॉक अपने 52 हफ्ते के न्यूनतम स्तर ₹19.22 प्रति शेयर से 53.75 प्रतिशत ऊपर है और पिछले 5 सालों में 500 प्रतिशत से अधिक के मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कंपनी ने हाल ही में कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।