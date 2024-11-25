'केन्या से एयरपोर्ट समझौता नहीं हुआ,' डील रद्द होने पर अडानी ग्रुप का बयान

केन्या सरकार द्वारा अडानी ग्रुप के साथ दो बड़े समझौतों को रद्द करने की खबरों के बीच अडानी ग्रुप ने सफाई दी है। समूह ने स्पष्ट किया है कि उसने केन्या के मुख्य हवाई अड्डे के संचालन के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

अडानी ग्रुप का बयान

अडानी ग्रुप ने कहा कि अगस्त 2024 में केन्या में एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों का उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन करना था। लेकिन समूह ने जोर देकर कहा, "अब तक न तो अडानी ग्रुप और न ही उसकी सहायक कंपनियों ने केन्या में किसी हवाई अड्डा परियोजना को हासिल किया है और न ही इसके लिए कोई अंतिम समझौता किया गया है।"

पावर ट्रांसमिशन डील पर भी सफाई

पिछले महीने केन्या में 30 साल की पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप डील के तहत बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण और संचालन के समझौते को रद्द करने के बारे में अडानी ग्रुप ने कहा कि यह परियोजना सेबी (SEBI) के नियमों के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए, इसके रद्द होने की सूचना सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं थी।

पृष्ठभूमि: केन्या का फैसला

केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने हाल ही में भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी प्रस्तावित समझौतों को रद्द करने का निर्देश दिया।

$700 मिलियन की पावर ट्रांसमिशन डील: यह डील केन्या में बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए थी।

$1.8 बिलियन एयरपोर्ट विस्तार परियोजना: यह प्रस्तावित डील केन्या के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए थी।

राष्ट्रपति रूटो ने यह निर्णय अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अडानी ग्रुप को हवाई अड्डे के नियंत्रण सौंपने की प्रक्रिया को रद्द करने का निर्देश दिया है।

डील रद्द होने के कारण

रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्या सरकार ने यह फैसला देश के हितों को प्राथमिकता देने और विवादास्पद मुद्दों से बचने के लिए लिया।

