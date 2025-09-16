scorecardresearch
बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की खबर के बाद उछला ये शेयर! 5% का लगा अपर सर्किट - आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर?

Nifty SME Emerge पर लिस्ट इस कंपनी के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज 8.60 रुपये चढ़कर 181.05 रुपये पर है।

Gaurav Kumar
Sep 16, 2025

Nifty SME Emerge पर लिस्ट निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (Nirman Agri Genetics Limited) के शेयर में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक आज 8.60 रुपये चढ़कर 181.05 रुपये पर है।

दरअसल स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा बीते सोमवार को की गई बड़ी घोषणा के बाद आई है। कंपनी ने सोमवार को अपने एनएसई फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स आगामी 30 सितंबर को बैठक करेंगे।

इस बैठक में बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और विस्तार योजनाओं पर निर्णय लिया जाएगा। 

बोनस इश्यू

बोर्ड 1:10 रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगा। यानी हर 1 इक्विटी शेयर पर शेयरधारकों को 10 बोनस शेयर मिल सकता है। कंपनी ने कहा है कि वह शेयरधारकों को फायदा पहुंचाने और उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव सोच-विचार के लिए रखेगी।

स्टॉक स्प्लिट

बोर्ड 1:10 रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट पर भी फैसला करेगा। इसका मतलब है कि हर 1 शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। कंपनी का कहना है कि इसका मकसद शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाना है, ताकि ज्यादा लोग उसमें आसानी से निवेश कर सकें। 

स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन

कंपनी अपनी बोर्ड बैठक में हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स फार्मिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तार की योजना पर भी चर्चा करेगी। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पानी की बचत करने वाली और टिकाऊ खेती की तकनीकों की मांग लगातार बढ़ रही है।

कंपनी के एमडी प्रणव कैलास बागल ने कहा कि ये प्रस्ताव सिर्फ शेयरधारकों को फायदा पहुंचाने और हमारे शेयरों की बाजार में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमारे काम को नई और आधुनिक खेती की तकनीकों से जोड़ने के लिए भी हैं। इससे हम अपनी कमाई बढ़ाएंगे, लंबे समय तक अच्छा विकास करेंगे और कंपनी को टिकाऊ खेती, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल खेती के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे।

वित्तीय प्रदर्शन (FY24-25)

  • परिचालन से राजस्व: ₹236.51 करोड़ (273% की सालाना बढ़ोतरी)
  • नेट प्रॉफिट: ₹25.28 करोड़ (143% की सालाना बढ़ोतरी)

चौथी तिमाही (Q4FY25)

  • परिचालन से राजस्व: ₹62.99 करोड़ (208% की सालाना बढ़ोतरी; Q4FY24 में ₹20.46 करोड़)
  • नेट प्रॉफिट: ₹6.92 करोड़ (107% की सालाना बढ़ोतरी; Q4FY24 में ₹3.34 करोड़)

निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड के बारे में

निर्माण एग्री जेनेटिक्स भारत की बड़ी एग्री-इनपुट कंपनी है, जो अच्छे क्वालिटी के हाइब्रिड बीज, कीटनाशक और जैविक उत्पाद बनाती है। कंपनी मक्का, सूरजमुखी, कपास, धान, ज्वार जैसी फसलों के लिए बीज बनाती है और अब सूक्ष्म पोषक तत्व और जैविक उत्पादों में भी काम कर रही है। कंपनी गैर-हाइब्रिड बीज (ज्यादातर धान) भी बनाती है।

कंपनी के पास बीज बनाने का 4 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसका मकसद है कि ऐसे बीज बनाएं जो ज्यादा पैदावार दें, सूखे में टिकें और कीट तथा बीमारी से बचाव करें। कंपनी के उत्पादन और रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हैं।

कंपनी खासतौर पर मक्का, कपास, सूरजमुखी, धान और बाजरा जैसी फसलों के लिए अच्छे हाइब्रिड बीज पर रिसर्च करती है। सारे बीज ‘निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड’ ब्रांड के नाम से बिकते हैं।

भविष्य का लक्ष्य

कंपनी चाहती है कि किसानों को ऐसे हाइब्रिड बीज और फसल के लिए समाधान मिले जो ज्यादा उपज दें। इसके लिए वे बेहतर प्रजनन और बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि और बेहतर और खास किस्म के बीज और खेती के उत्पाद तैयार किए जा सकें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 16, 2025