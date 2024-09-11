Nifty Tomorrow: 12 सितंबर को क्या होगा निफ्टी का लेवल, एक्सपर्ट ने बताया?

scorecardresearch
अमेरिकी बाजारों की अनिश्चितता को लेकर आज भारतीय बाजारों में भी निराशा देखने को मिली। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), प्रशांत तापसे का कहना है कि आज के ट्रेडिंग सत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां अंतिम घंटों में मुनाफावसूली के चलते प्रमुख सूचकांक गहरे लाल निशान में चले गए और निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ

New Delhi,UPDATED: Sep 11, 2024 17:34 IST
12 सितंबर को क्या होगा निफ्टी का लेवल, एक्सपर्ट ने बताया

अमेरिकी बाजारों की अनिश्चितता को लेकर आज भारतीय बाजारों में भी निराशा देखने को मिली। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च), प्रशांत तापसे का कहना है कि आज के ट्रेडिंग सत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां अंतिम घंटों में मुनाफावसूली के चलते प्रमुख सूचकांक गहरे लाल निशान में चले गए और निफ्टी 25,000 के नीचे बंद हुआ। चीन में मंदी की आशंकाओं के साथ गिरती कच्चे तेल की कीमतें निवेशकों के बीच चिंता का कारण बन रही हैं। अब सभी की निगाहें शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति डेटा पर हैं, जो इस महीने के अंत में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर संभावित फैसले का संकेत देगा। तकनीकी रूप से, यदि निफ्टी 24,753 के स्तर से नीचे फिसलता है, तो नीचे की ओर जोखिम 24,441 तक दिख रहा है, जबकि इंडेक्स को अपने ऑल-टाइम हाई 25,333.65 के स्तर से ऊपर ही रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा।

निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव बना रहा

हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े कैसे आते हैं। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन बाजार पर दबाव बना रहा, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर देखा गया। निफ्टी बैंक और आईटी इंडेक्स में गिरावट रही, जबकि ऑयल एंड गैस, PSE और एनर्जी सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। मेटल, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों पर भी दबाव देखा गया, हालांकि FMCG इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
