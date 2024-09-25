scorecardresearch
Nifty Today Outlook 25 September: गिफ्टी निफ्टी में सुस्ती के संकेत, बाजार में गिरावट आएगी

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 25, 2024 08:33 IST
The indices saw some profit-booking today after hitting record highs of 85,163 and 26,011 for Sensex and Nifty, respectively.

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सपाट बंद हुए, हालांकि बेंचमार्क सेंसेक्स ने पहली बार 85,000 के स्तर को छुआ, जबकि निफ्टी 50 दिन के दौरान 26,000 के स्तर से ऊपर निकल गया। सेंसेक्स 14.57 अंक या 0.02% की गिरावट के साथ 84,914.04 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 1.35 अंक या 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 25,940.40 पर बंद हुआ लेकिन इस समय गिफ्ट निफ्टी में सुस्ती के संकेत हैं

प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड के मुताबिक बाजार में आज कमजोर शुरुआत देखने को मिल सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स में सुस्ती के संकेत हैं, जबकि अन्य एशियाई सूचकांक चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई प्रोत्साहन घोषणाओं के बाद सकारात्मक रुझान दिखा रहे हैं। इसलिए स्थानीय वस्तुओं, खासकर धातुओं में कुछ हलचल देखी जा सकती है। गुरुवार को मासिक एक्सपायरी के कारण इंट्राडे ट्रेड्स में साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, लेकिन सकारात्मक माहौल और भविष्य में मजबूत विकास संभावनाओं के चलते बाजार में समय-समय पर वापसी देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को आने वाले प्रमुख अमेरिकी PCE मुद्रास्फीति डेटा पर नज़र रहेगी, क्योंकि इससे भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं का कुछ संकेत मिल सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 25, 2024