सावधान! Nifty Smallcap 100 हुआ क्रैश, छोटे शेयरों का बुरा हाल!

शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला जारी है। जहां निफ्टी 215 प्वाइंट्स गिरकर 24,565 पर ट्रेड करता दिखा तो वहीं सेंसेक्स 633 प्वाइंट्स गिरकर 80,517 पर आ गया। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति स्मॉल कैप की है। यहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप स्टॉक्स दबाव झेलते दिखे। ज्यादातर स्टॉक्स में 5 से 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। सितंबर क्वार्टर में लगातार आ रहे कंपनियों के नंबर्स के बाद निवेशक फैसला करने के मूड में हैं। खराब अर्निंग वाली और हाई वैल्यूएशन वाले शेयरों में भारी गिरावट आई है। स्मॉल कैप सेगमेंट में भारी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है।

मंगलवार को भी Nifty Small Cap 100 इंडेक्स में 3.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले 4 दिनों से इंडेक्स 6 प्रतिशत नीचे आ चुका है। जो निवेशकों के बीच बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।

मौजूदा स्थिति देखें तो Nifty Small Cap 100 इंडेक्स अगस्त के बाद से लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 19,640 के लेवल से 7.5 प्रतिशत इंडेक्स नीचे आ चुका है। वहीं Nifty Midcap Index 100 1.82 प्रतिशत नीचे आया है। यानि स्मॉल कैप की स्थिति ज्यादा खराब है।

Amber Enterprises India स्टॉक्स

अगर स्टॉक्स की स्थिति देखें तो Amber Enterprises India में 13 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है और स्टॉक ₹5,534 प्रति शेयर के भाव पर पहुंच गया है। वहीं Garden Reach Shipbuilders भी 8 प्रतिशत गिरकर ₹1,659 प्रति शेयर के भाव पर आ गया। इसके अलावा Jupiter Wagons, Aditya Birla Real Estate, 360 One Wam, Ircon International, NBCC (India) और दूसरे 13 स्टॉक 5 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आ चुके हैं।

ज्यादातर एनालिस्टों का मानना है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में हाई वैल्यूएशन एक बड़ा मुद्दा है। जो सेगमेंट, रिटेल निवेशकों को अपनी ओर लगातार आकर्षित करता रहा है। लार्ज कैप के मुकाबले प्राइस के आधार पर ये ज्यादा अफोर्डेबल लगते हैं। घरेलू ब्रोकरेज Motilal Oswal के मुताबिक large, mid और small caps की GDP टू मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने हिस्टोरिकल हाई पर ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप के आंकड़ें मिड कैप को भी हैरान कर रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।