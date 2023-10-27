Nifty, Sensex में 6 दिन की गिरावट का सिलसिला थमा

घरेलू शेयर बाजार में छह दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और शुक्रवार को बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 634 अंक या 1.01% से अधिक उछलकर 63,782.80 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 190 अंक या 1.01% बढ़कर 19,047.25 पर बंद हुआ। एनएसई के पीएसयू बैंक इंडेक्स में दिन में 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ सभी सेक्टरों में खरीदारी देखी गई। बीएसई पर सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4.54 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 310.58 लाख करोड़ रुपये हो गया।

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारतीय इक्विटी को पहले 'न्यूट्रल' से अपग्रेड करके 'ओवरवेट' कर दिया। वैश्विक ब्रोकरेज ने कहा कि भारत सबसे मजबूत उभरते बाजार नॉमिनल जीडीपी कंपाउंडिंग की पेशकश करता है।

अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में कमी आई

10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी में राहत मिली और सप्ताह के आरंभ में 5% बढ़ने के बाद यह लगभग 4.845% पर पहुंच गई।