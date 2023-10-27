Nifty, Sensex में 6 दिन की गिरावट का सिलसिला थमा

scorecardresearch
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारतीय इक्विटी को पहले 'न्यूट्रल' से अपग्रेड करके 'ओवरवेट' कर दिया। वैश्विक ब्रोकरेज ने कहा कि भारत सबसे मजबूत उभरते बाजार नॉमिनल जीडीपी कंपाउंडिंग की पेशकश करता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 27, 2023 19:29 IST
घरेलू शेयर बाजार में छह दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और शुक्रवार को बड़ी बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 634 अंक या 1.01% से अधिक उछलकर 63,782.80 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 50 190 अंक या 1.01% बढ़कर 19,047.25 पर बंद हुआ। एनएसई के पीएसयू बैंक इंडेक्स में दिन में 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ सभी सेक्टरों में खरीदारी देखी गई। बीएसई पर सभी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 4.54 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 310.58 लाख करोड़ रुपये हो गया।

Also Read:  Tata बनाएगा iPhone, खुद आईटी मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने की पुष्टि

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारतीय इक्विटी को पहले 'न्यूट्रल' से अपग्रेड करके 'ओवरवेट' कर दिया।  वैश्विक ब्रोकरेज ने कहा कि भारत सबसे मजबूत उभरते बाजार नॉमिनल जीडीपी कंपाउंडिंग की पेशकश करता है।

अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार में कमी आई

10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी में राहत मिली और सप्ताह के आरंभ में 5% बढ़ने के बाद यह लगभग 4.845% पर पहुंच गई।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
