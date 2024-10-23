scorecardresearch
Nifty Level Today: क्या निफ्टी आज वापस घूमेगा?

"निफ्टी में आज अस्थिरता रहने की संभावना है और दिन का समापन नकारात्मक रुख के साथ हो सकता है, क्योंकि कल की गिरावट से और अधिक मुनाफावसूली हो सकती है, जिससे बाजार में फिर से मंदड़ियों का दबदबा बढ़ सकता है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 23, 2024 08:23 IST
Sensex closed 930 pts lower at 80,220 and Nifty fell to a two month low at 24,472, down 309 pts on Tuesday. The stock market saw across the baord sell-off today.

निफ्टी मंगलवार को अपने हालिया निचले स्तर 24,566 को बनाए रखने में नाकाम रहा। सोमवार को बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया था, लेकिन मंगलवार को पूरे दिन बाजार दबाव में रहा। इसी वजह से बाजार ने कल कई महत्वपूर्ण स्तरों को तोड़ते हुए लगभग दो महीने के निचले स्तर को छू लिया। कल किसी भी उछाल पर निवेशकों की ओर से बिकवाली देखी गई। 26,277 के रिकॉर्ड ऊपरी स्तर को छूने के सिर्फ एक महीने के भीतर, निफ्टी लगभग 7% गिर चुका है।

प्रशांत तापसे, सीनियर वीपी (रिसर्च), मेहता इक्विटीज लिमिटेड के प्री-ओपनिंग मार्केट कमेंट इस प्रकार हैं:

"निफ्टी में आज अस्थिरता रहने की संभावना है और दिन का समापन नकारात्मक रुख के साथ हो सकता है, क्योंकि कल की गिरावट से और अधिक मुनाफावसूली हो सकती है, जिससे बाजार में फिर से मंदड़ियों का दबदबा बढ़ सकता है। इस नकारात्मक भावना को बढ़ाने वाले मुख्य कारणों में फेडरल रिजर्व द्वारा धीमी दरों में कटौती की चिंताएँ हैं, जो मजबूत आर्थिक डेटा के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसके अलावा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, जहां 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.2% तक पहुंच गया है, कॉर्पोरेट इंडिया की निराशाजनक दूसरी तिमाही के परिणाम, भारी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा बिकवाली (अक्टूबर में 86,458 करोड़ रुपये की निकासी), और इज़राइल व ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती शामिल हैं। इन सबके बीच सतर्कता महत्वपूर्ण है, और निफ्टी व बैंक निफ्टी में बेचने की सलाह दी जाती है। आज जिन कंपनियों के Q2 परिणाम पर नजर रहेगी, उनमें एशियन पेंट्स, एयू बैंक, बजाज फिनसर्व, गोदरेज प्रॉपर्टी, एचयूएल, आईआईएफएल, पिडिलाइट और टीवीएस मोटर्स शामिल हैं।"

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 23, 2024