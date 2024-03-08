scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNifty Bank Weekly Outlook: 48,600 का स्तर बड़ा रेसिस्टेंस, SBI,Axis Bank पर नजर

Nifty Bank Weekly Outlook: 48,600 का स्तर बड़ा रेसिस्टेंस, SBI,Axis Bank पर नजर

निफ्टी बैंक के पुट ऑप्शन ने 47,500 और 47,800 के स्तर पर उच्चतम एकाग्रता प्रदर्शित की, जो संभावित रूप से चल रही समाप्ति के लिए समर्थन स्तर के रूप में काम कर रहा है। इसके विपरीत, 48,000 और 49,000 पर कॉल स्ट्राइक ने महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट (ओआई) सांद्रता प्रदर्शित की, जो वर्तमान समाप्ति के लिए संभावित प्रतिरोध स्तर का सुझाव देती है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 8, 2024 13:05 IST
nifty bank
nifty bank

निफ्टी बैंक सूचकांक कारोबारी सप्ताह के अंत में 47,835.80 पर रहा, जो पिछले सप्ताह के समापन स्तर की तुलना में 1.16 प्रतिशत गेन कर चुका है। आगे देखते हुए, सूचकांक को 48,400 और 48,600 स्तरों के आसपास जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर के करीब है। निजी बैंकिंग क्षेत्र में इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा प्रत्याशित वृद्धि की संभावना है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे पीएसयू बैंकों से उल्लेखनीय योगदान की उम्मीद है, जो आने वाले सप्ताह में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

advertisement

निफ्टी बैंक के पुट ऑप्शन ने 47,500 और 47,800 के स्तर पर उच्चतम एकाग्रता प्रदर्शित की, जो संभावित रूप से चल रही समाप्ति के लिए समर्थन स्तर के रूप में काम कर रहा है। इसके विपरीत, 48,000 और 49,000 पर कॉल स्ट्राइक ने महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट (ओआई) सांद्रता प्रदर्शित की, जो वर्तमान समाप्ति के लिए संभावित प्रतिरोध स्तर का सुझाव देती है।

Read Also - https://bazaar.businesstoday.in/business/story/vijay-shekhar-sharma-spoke-for-the-first-time-after-rbi-action-921140-2024-03-06


दैनिक चार्ट पर, निफ्टी बैंक के लिए 48,600 के स्तर के आसपास एक सूक्ष्म प्रतिरोध स्पष्ट है। इस स्तर से ऊपर का निरंतर उल्लंघन सूचकांक को नई सर्वकालिक ऊंचाई की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य 49,000 और उससे अधिक है। व्यापारियों को संभावित ब्रेकआउट अवसरों के लिए इस प्रतिरोध के आसपास मूल्य आंदोलनों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और निफ्टी बैंक में ऊपर की गति की ताकत का आकलन करना चाहिए।

(इस लेख के लेखक चॉइस ब्रोकिंग में कार्यकारी निदेशक हैं)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 8, 2024