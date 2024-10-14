Suzlon, BHEL, Tata Power, NTPC पर आ गए नए टारगेट?

Suzlon, BHEL, Tata Power, NTPC और SJVN पर ब्रोकरेज के नए टारगेट्स आ गए हैं। जेएम फाइनेंशियल ने ब्रोकरेज नोट में उम्मीद जताई है कि त्योहारी सीजन के दौरान बिजली की मांग में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि सीईआरसी ने अक्टूबर में 230 गीगावॉट बिजली की अधिकतम मांग का अनुमान लगाया है। इसने कहा कि इस बार ठंड भी कड़ाके की पड़ेगी। क्योंकि अल नीनो का असर है। जिससे बिजली की मांग बढ़ी रहेगी।

Suzlon Energy Limited

बिजली क्षेत्र की कंपनियों में सुजलॉन एनर्जी का शुद्ध राजस्व पिछले साल की तुलना में कम से कम 18 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि डिस्पैच में बढ़ोतरी हुई है। इसका लाभ पिछले साल की समान तिमाही के 102.30 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 206 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान तिमाही में सहायक कंपनी की बिक्री के कारण एकमुश्त घाटा हुआ था।

BHEL

बीएचईएल की बिक्री में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है, जो बिजली क्षेत्रों में मजबूत ऑर्डर बुक की बदौलत संभव हुई है। पीएसयू का शुद्ध घाटा जून तिमाही के 211.40 करोड़ रुपये और एक साल पहले की तिमाही के 238.10 करोड़ रुपये से घटकर 85 करोड़ रुपये रह गया है। परिचालन क्षमता और बेहतर ऑर्डर मिक्स की वजह से बीएचईएल के एबिटा में सुधार देखा जा रहा है।

JSW Energy Limited

ब्रोकरेज ने कहा कि इंड-बारथ प्लांट के योगदान के बीच Q2FY25 में अधिक थर्मल उत्पादन के कारण JSW एनर्जी का राजस्व साल-दर-साल 12 प्रतिशत बढ़ सकता है। JSW एनर्जी का शुद्ध लाभ साल-दर-साल 28 प्रतिशत घटकर 618 करोड़ रुपये रह सकता है, क्योंकि Q2FY24 में ईंधन की लागत निचले आधार से सामान्य स्तर पर आती दिख रही है।

NPTC Limited

जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि एनटीपीसी की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री 44,000 करोड़ रुपये होगी, जो मांग में नरमी के कारण पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 2 प्रतिशत कम है। एनटीपीसी के लिए एबिटा 12,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और कोयले की स्थिर लागत के कारण पीएटी के पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 4 प्रतिशत बढ़कर 4,892 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

Power Grid

जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि पावर ग्रिड 11,200 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री और 87 प्रतिशत के एबिटा मार्जिन के साथ एक सपाट तिमाही की रिपोर्ट करेगा। सीईएससी को उच्च वर्षा के कारण तिमाही में कम उत्पादन के कारण राजस्व में 2 प्रतिशत की गिरावट की रिपोर्ट करने की उम्मीद है।" पावर ग्रिड का लाभ 2 प्रतिशत बढ़कर 3,864 करोड़ रुपये हो सकता है, जबकि सीईएससी का लाभ 2 प्रतिशत घटकर 355 करोड़ रुपये हो सकता है।

NHPC Limited

घरेलू ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि एनएचपीसी की दूसरी तिमाही की बिक्री 3,044 करोड़ रुपये रहेगी, जो पिछले साल की समान तिमाही से 4 फीसदी अधिक है, जबकि एबिटा मार्जिन 60 फीसदी है। आधार तिमाही में 500 करोड़ रुपये के टैक्स क्रेडिट के कारण लाभ 1,044 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान तिमाही से 32 फीसदी कम है।

SJVN Limited

उल्लेखनीय रूप से अधिक जल विद्युत उत्पादन के कारण एसजेवीएन की बिक्री में वर्ष दर वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि इंडोनेशियाई कोयला खदानों से आय में गिरावट के कारण टाटा पावर की शुद्ध बिक्री एबिटा मार्जिन में 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ स्थिर रहने की संभावना है।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि एसजेवीएन का मुनाफा साल दर साल 9 फीसदी बढ़कर 479 करोड़ रुपये हो सकता है। टाटा पावर का मुनाफा साल दर साल 11 फीसदी घटकर 905 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

Torent Power Limited

टोरेंट पावर का राजस्व 6,821 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 2 प्रतिशत कम है। इसका कारण गैस आधारित संयंत्रों में उत्पादन में कमी है। लाभ में पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 3 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है, जो 539 करोड़ रुपये रह सकता है।

NPTC

जेएम फाइनेंशियल ने एनटीपीसी को 451 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसने पावर ग्रिड को 381 रुपये, टाटा पावर को 491 रुपये और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को 793 रुपये पर मूल्यांकित किया है। घरेलू ब्रोकरेज ने एनएचपीसी के लिए 111 रुपये, सुजलॉन एनर्जी के लिए 71 रुपये, बीएचईएल के लिए 361 रुपये, टोरेंट पावर के लिए 1,791 रुपये और सीईएससी के लिए 201 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है। जेएम फाइनेंशियल ने एसजेवीएन को 71 के लक्ष्य मूल्य के साथ 'बेचने' की सिफारिश की है। ब्रोकरेज दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद मूल्य लक्ष्यों की समीक्षा करेगा।