NBCC Share Price | इस शेयर पर आया बड़ा अपडेट, कंपनी को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (NSE: NBCC) को ओडिशा सरकार से ₹316 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। यह कॉन्ट्रैक्ट राज्य के प्राथमिक विद्यालय होस्टलों को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है।

राजस्थान सरकार से नया प्रोजेक्ट मिला

ओडिशा के अलावा, एनबीसीसी को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से ₹202 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है। गुरुवार, 28 नवंबर 2024 को एनबीसीसी के शेयरों में 3.84% की बढ़त देखी गई, और यह ₹99.35 पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर

एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ₹125.10 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹81.90 करोड़ की तुलना में 52.80% अधिक है। कंपनी का कुल राजस्व भी इस तिमाही में ₹2,485.70 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹2,085.50 करोड़ था। राजस्व में साल-दर-साल 19.40% की वृद्धि दर्ज की गई है।

NBCC शेयर का शानदार प्रदर्शन

पिछले 5 दिन: 7.86% रिटर्न

पिछला महीना: 2.03% रिटर्न

पिछले 6 महीने: 1.55% की गिरावट

1 साल का रिटर्न: 110.02%

5 साल का रिटर्न: 268.56%

YTD रिटर्न: 74.45%

लॉन्ग टर्म रिटर्न: 2,157%



