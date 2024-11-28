scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNBCC Share Price | इस शेयर पर आया बड़ा अपडेट, कंपनी को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

NBCC Share Price | इस शेयर पर आया बड़ा अपडेट, कंपनी को मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

ओडिशा के अलावा, एनबीसीसी को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से ₹202 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है। गुरुवार, 28 नवंबर 2024 को एनबीसीसी के शेयरों में 3.84% की बढ़त देखी गई, और यह ₹99.35 पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 28, 2024 14:00 IST
NBCC stock is trading in the red zone, indicate its short term and long term moving averages. The stock is trading below the 5 day, 10 day, 20 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.
NBCC stock is trading in the red zone, indicate its short term and long term moving averages. The stock is trading below the 5 day, 10 day, 20 day, 50 day, 100 day, 150 day and 200 day moving averages.

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड (NSE: NBCC) को ओडिशा सरकार से ₹316 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। यह कॉन्ट्रैक्ट राज्य के प्राथमिक विद्यालय होस्टलों को अपग्रेड करने के लिए दिया गया है। 

राजस्थान सरकार से नया प्रोजेक्ट मिला
ओडिशा के अलावा, एनबीसीसी को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम से ₹202 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है। गुरुवार, 28 नवंबर 2024 को एनबीसीसी के शेयरों में 3.84% की बढ़त देखी गई, और यह ₹99.35 पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर
एनबीसीसी ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ₹125.10 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹81.90 करोड़ की तुलना में 52.80% अधिक है। कंपनी का कुल राजस्व भी इस तिमाही में ₹2,485.70 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹2,085.50 करोड़ था। राजस्व में साल-दर-साल 19.40% की वृद्धि दर्ज की गई है।

NBCC शेयर का शानदार प्रदर्शन
पिछले 5 दिन: 7.86% रिटर्न
पिछला महीना: 2.03% रिटर्न
पिछले 6 महीने: 1.55% की गिरावट
1 साल का रिटर्न: 110.02%
5 साल का रिटर्न: 268.56%
YTD रिटर्न: 74.45%
लॉन्ग टर्म रिटर्न: 2,157%


Disclaimer
म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश जोखिम से भरा होता है। किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 28, 2024