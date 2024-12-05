NBCC को मिला एक और बड़ा ऑर्डर, शेयर दौड़ा

एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर आज करीब 3% ऊपर बंद हुए। कंपनी ने आज अपडेट दिया कि उसकी सहायक कंपनी को 599.35 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर मिला हैं। एनबीसीसी के शेयर बीएसई पर 100 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 2.92% बढ़कर 102.92 रुपये पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 27,788 करोड़ रुपये हो गया। इस नवरत्न कंपनी के शेयरों में एक साल में 100% और दो साल में 265% की तेजी आई है।

advertisement

एनबीसीसी की सहायक कंपनी एचएससीसी (इंडिया) को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महाराष्ट्र से दो ऑर्डर प्राप्त हुए है। यह आदेश टर्नकी आधार पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यूनिट (रेडियोथेरेपी यूनिट) की स्थापना से संबंधित है। इसकी कीमत 340 करोड़ रुपये है.

एक अन्य ऑर्डर महाराष्ट्र में हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना की स्थापना और संचालन से संबंधित है। यह ऑर्डर 259.35 करोड़ रुपये का है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

