Newsशेयर बाज़ारऑनलाइन गेमिंग बिल से बाजार में हड़कंप! नजारा-डेल्टा कॉर्प के शेयर धड़ाम

ऑनलाइन गेमिंग बिल से बाजार में हड़कंप! नजारा-डेल्टा कॉर्प के शेयर धड़ाम

नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies Ltd) और डेल्टा कॉर्प (Delta Corp Ltd) जैसे ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक 5% से ज्यादा लुढ़के। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 20, 2025 10:52 IST

Online Gaming Stocks: बुधवार, 20 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। नजारा टेक्नोलॉजीज (Nazara Technologies Ltd) और डेल्टा कॉर्प (Delta Corp Ltd) जैसे ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक 5% से ज्यादा लुढ़के। 

सुबह 9:20 बजे तक नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर 5% गिरकर ₹1,330.8 पर और डेल्टा कॉर्प का शेयर 4% गिरकर ₹89.20 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि खबर लिखे जानें तक सुबह 10:44 बजे तक डेल्टा कॉर्प के शेयरों में थोड़ी रिकवरी हुई है और इस समय तक शेयर बीएसई पर 1.21% या 1.13 रुपये टूटकर 92.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं नजारा टेक का शेयर इस समय तक बीएसई पर 6.62% या 92.70 रुपये गिरकर 1308.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों हो रही है गिरावट?

ऑनलाइन गेमिंग स्टॉक्स में गिरावट की वजह Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 है, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा।

क्या है ड्राफ्ट बिल?

ड्राफ्ट बिल के तहत सभी पे-टू-प्ले ऑनलाइन गेम्स- चाहे वह स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड पर रोक लगाई जाएगी। यानी, यदि यह बिल पास होता है तो भारत में संचालित सभी रेगुलेटेड रियल-मनी गेमिंग (RMG) प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेशन ठप हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि इस तरह के गेम्स का डिजाइन इतना इमर्सिव और एडिक्टिव होता है कि यह युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा है। 

नजारा का स्पष्टीकरण

बाजार में गिरावट के बीच नजारा ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ किया कि कंपनी का RMG बिजनेस से कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है। कंपनी ने कहा कि नजारा की RMG से होने वाली रेवेन्यू और EBITDA में कोई योगदान नहीं है। कंपनी की केवल इन-डायरेक्ट हिस्सेदारी 46.07% है, जो मूनशाइन में है।

सितंबर 2024 में नजारा टेक्नोलॉजीज ने मूनशाइन टेक्नोलॉजी में 47.7% हिस्सेदारी लगभग ₹832 करोड़ में खरीदी थी। मूनशाइन PokerBaazi का संचालन करती है, जो भारत का प्रमुख ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
