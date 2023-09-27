scorecardresearch
Mutual Funds: Mutual Funds के नॉमिनी चुनने को लेकर SEBI का बड़ा ऐलान, पढ़िए पूरी खबर

किसी अप्रिय घटना के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है, उनके बाद नॉमिनी को पैसों को लेकर क्‍लेम करने का अधिकार मिल जाता है। इसको लेकर सेबी ने पहले 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की थी, जिसे अब राहत देते हुए आगे बढ़ा दिया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 27, 2023 08:26 IST
सेबी ने नॉमिनी चुनने की समयसीमा को बढ़ा दिया है

बीते कल बाज़ार होने के बाद SEBI ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सेबी ने नॉमिनी चुनने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। सेबी के मुताबिक अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 31 दिसंबर तक अपने नॉमिनी की जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले नॉमिनी चुनने की समयसीमा 30 सितंबर थी। सेबी की ओर से जानकारी के मुताबिक डीमैट खातों के लिए नॉमिनी चुनने की समयसीमा बढ़ाई गई है।

अगर आपने अभी तक अपनी म्युचू्अल फंड खाते में नॉमिनी को नहीं जोड़ा तो अब आपके पास समय है क्योंकि इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। इसकी तारीख को 30 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया है। खबर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स में पैसा लगाया है। किसी अप्रिय घटना के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है, उनके बाद नॉमिनी को पैसों को लेकर क्‍लेम करने का अधिकार मिल जाता है। इसको लेकर सेबी ने पहले 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की थी, जिसे अब राहत देते हुए आगे बढ़ा दिया गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 27, 2023