Mutual Funds: Mutual Funds के नॉमिनी चुनने को लेकर SEBI का बड़ा ऐलान, पढ़िए पूरी खबर

Mutual Funds: Mutual Funds के नॉमिनी चुनने को लेकर SEBI का बड़ा ऐलान, पढ़िए पूरी खबर
किसी अप्रिय घटना के बाद जिस भी व्यक्ति ने फंड्स में निवेश किया है, उनके बाद नॉमिनी को पैसों को लेकर क्लेम करने का अधिकार मिल जाता है। इसको लेकर सेबी ने पहले 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की थी, जिसे अब राहत देते हुए आगे बढ़ा दिया गया है।
बीते कल बाज़ार होने के बाद SEBI ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सेबी ने नॉमिनी चुनने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। सेबी के मुताबिक अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 31 दिसंबर तक अपने नॉमिनी की जानकारी दे सकते हैं। इससे पहले नॉमिनी चुनने की समयसीमा 30 सितंबर थी। सेबी की ओर से जानकारी के मुताबिक डीमैट खातों के लिए नॉमिनी चुनने की समयसीमा बढ़ाई गई है।
