Muthoot Finance Share: दिग्गज एनबीएफसी कंपनी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड (Muthoot Finance Ltd) के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली है। स्टॉक आज अपने फ्रेश 52 Week High 2,797 रुपये को टच किया है।

आज शेयर ट्रेडिंग के लिए बीएसई पर 2720 रुपये पर खुला था और अपने इंट्राडे हाई 2,797 रुपये को छुआ जो इसका एक साल का उच्चतम स्तर भी है।

खबर लिखे जानें तक शेयर बीएसई पर सुबह 11:11 बजे तक 9.81% या 246.25 रुपये की तेजी के साथ 2757 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 9.69% या 243.20 रुपये चढ़कर 2,753.10 रुपये पर कारोबार कर रहा था। चलिए जानते हैं स्टॉक में यह तेजी क्यों आई है।

शेयर में क्यों तेजी?

स्टॉक में यह तेजी मजबूत तिमाही नतीजों के बाद आई है। मजबूत गोल्ड प्राइस और उच्च नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) ने कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) को सपोर्ट किया, जिससे एक्सपर्ट ने स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया।

जून तिमाही में मुथूट फाइनेंस ने 2,406 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में हुए 1,079 करोड़ रुपये के प्रॉफिट से 90% अधिक है। कंपनी का लोन AUM 42% की बढ़त के साथ 1,20,031 करोड़ रुपये रहा, जबकि गोल्ड लोन AUM में 40% की तेज छलांग देखी गई।

Nirmal Bang ने कंपनी की मजबूती को देखते हुए रेटिंग ‘होल्ड’ से बढ़ाकर ‘BUY’ कर दी और टारगेट प्राइस को ₹2,724 से बढ़ाकर ₹2,885 कर दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि मुथूट फाइनेंस की ग्राहक पकड़, नई क्षेत्रों में विस्तार और 22% के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो (CAR) के साथ इंटरनल सॉल्यूशन से ग्रोथ की क्षमता इसे अन्य कंपीटिटर से आगे रखती है।

Nuvama ने भी कंपनी की शानदार कमाई को देखते हुए स्टॉक पर ‘BUY’ की सिफारिश दोहराई और टारगेट प्राइस ₹2,625 से बढ़ाकर ₹2,993 किया। कंपनी ने कहा कि मुथूट फाइनेंस यील्ड और ग्रोथ को बनाए रखने को लेकर आश्वस्त है।

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने माना कि कंपनी को सोने की कीमतों में तेज उछाल और अनसिक्योर्ड क्रेडिट की इंडस्ट्री-वाइड कमी के चलते गोल्ड लोन की मांग में सुधार से फायदा मिला। हालांकि ब्रोकरेज ने कंपनी पर ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस ₹2,790 रखा है।