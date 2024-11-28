scorecardresearch
75 वर्षीय रिटायर्ड शिप कैप्टन से 11 करोड़ का साइबर फ्रॉड, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी

Delhi,UPDATED: Nov 28, 2024 09:36 IST

देश में साइबर अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां लोग घर बैठे ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के 75 वर्षीय रिटायर्ड शिप कैप्टन को बड़ा साइबर फ्रॉड झेलना पड़ा। जालसाजों ने शेयर बाजार में निवेश पर शानदार रिटर्न का लालच देकर अगस्त और नवंबर के बीच उनसे कुल 11.16 करोड़ रुपये ठग लिए।

कैसे हुई ठगी?

पीड़ित को शेयर बाजार में निवेश का खास शौक था। जालसाजों ने उनसे स्टॉक में भारी मुनाफे का वादा किया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। शुरुआत में उनके ऑनलाइन निवेश अकाउंट में लाभ दिखाया गया, जिससे वह और आश्वस्त हो गए। लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे निकालने की कोशिश की, तो उन्हें 20 प्रतिशत सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया। यहीं पर उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने साउथ साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के अनुसार, इस ठगी में कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित ने अलग-अलग खातों में 22 बार पैसे ट्रांसफर किए। जांच में पता चला कि इनमें से एक महिला ने चेक के माध्यम से 6 लाख रुपये निकाले थे। महिला ने स्वीकार किया कि उसने ये पैसे कैफ इब्राहिम मंसूरी के निर्देश पर निकाले।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की गहराई से जांच के बाद दक्षिण मुंबई से हिस्ट्रीशीटर कैफ इब्राहिम मंसूरी को गिरफ्तार किया। उसके पास से विभिन्न बैंकों के 33 डेबिट कार्ड और 12 चेकबुक बरामद हुईं। इन डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके 12 अलग-अलग खातों से पीड़ित के फंड्स में से 44 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे।

आगे की जांच जारी

अधिकारियों ने कहा कि ठगी के इस मामले में और गहराई से जांच की जा रही है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों ने लोगों को सतर्क रहने की जरूरत पर जोर दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
