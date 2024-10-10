Vodafone Idea Share पर JPMorgan ने कह दी बड़ी बात!

scorecardresearch
ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर Vodafone Idea Ltd. के शेयरों को "अंडरवेट" से "न्यूट्रल" में अपग्रेड किया है। इसके साथ ही Vodafone Idea के निवेशकों के लिए नए टारगेट भी दिए हैं।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 10, 2024 10:40 IST
ब्रोकरेज फर्म JP Morgan ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर Vodafone Idea Ltd. के शेयरों को "अंडरवेट" से "न्यूट्रल" में अपग्रेड किया है। इसके साथ ही Vodafone Idea के निवेशकों के लिए नए टारगेट भी दिए हैं।

ब्रोकरेज की राय
ब्रोकरेज ने अपनी नोट में लिखा है कि AGR राहत न मिलने और अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि टेलीकॉम क्षेत्र में टैरिफ सुधार की संभावना बढ़ गई है। JP Morgan ने वित्तीय वर्ष 2027 में 15% टैरिफ बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। ब्रोकरेज ने लिखा कि वोडाफोन आइडिया अभी भी अपनी कैपेक्स रोलआउट और ग्राहक के जाने से रोकने की रणनीति में शुरुआती दौर में है। यह स्टॉक पर सकारात्मक होने से पहले और चीजों का इंतजार करना चाहता है।

वोडाफोन आइडिया के शेयर सुप्रीम कोर्ट के जरिए टेलीकॉम कंपनियों के Adjusted Gross Revenue बकाया के संबंध में दायर की गई क्यूरेटिव याचिकाओं को खारिज करने के बाद उनके FPO मूल्य से नीचे गिर गए। कंपनी का मौजूदा वर्तमान AGR बकाया ₹70,300 करोड़ से अधिक हैं।

वित्तीय वर्ष 2026 से आगे के लिए ₹2.09 लाख करोड़ के AGR और स्पेक्ट्रम बकायों के चलते ब्रोकरेज जेपी मोर्गन मानता है कि ₹29,000 करोड़ के स्थगित स्पेक्ट्रम भुगतान को सरकार के जरिए ₹10 के न्यूनतम मूल्य पर खरीदारी की जा सकती है, जो स्टॉक को एक आधार दे सकता है।

क्या हैं नए टारगेट्स?
ब्रोकरेज ने वोडाफोन आइडिया के लिए अपने टारगेट प्राइस को ₹7 से बढ़ाकर ₹10 कर दिया है। हालांकि, रिवाइज प्राइस टारगेट भी कंपनी के FPO वैल्यू 11 रुपए से कम है। वोडाफोन आइडिया पर कवरेज रखने वाले 22 विश्लेषकों में से 14 के पास स्टॉक पर "बिकवाली" की रेटिंग दी है। जबकि चार विश्लेषकों के पास "बाय" और "होल्ड" सिफारिश है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 10, 2024