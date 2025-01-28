Multibagger Stock Return: करोड़पति वाले शेयर का बुरा हाल, तीन महीने में ही 2 लाख सस्ता हुआ स्टॉक

scorecardresearch
पिछले साल Elcid Investments ने भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे महंगे शेयर का खिताब जीता। अब कंपनी के शेयर में लगातार बिकवाली देखने को मिली है। शेयरों में जारी बिकवाली के कारण शेयरधारकों को तगड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 28, 2025 10:39 IST
Elcid Investment Share Price: शेयर बाजार (Stock Market) जहां जोखिम से भरा होता है तो वहीं यह निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न भी देता है। शेयर बाजार कभी रंक को राजा बनाता है कभी राजा को रंक बना देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण Elcid Investment Ltd शेयर है। पिछले साल शेयर ने सबसे भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे महंगे शेयर का खिताब जीता, लेकिन अब शेयरों में भारी बिकवाली हुई। करीब 3 महीने में ही स्टॉक प्राइस 2 लाख रुपये सस्ता हो गया है।

अब इतनी है शेयर की कीमत (Elcid Investment Share Price)

पिछले कुछ महीनों से  एल्सिड इन्वेस्टमेंट के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। महंगे शेयर होने के कारण बाजार में यह स्टॉक फोकस में बना रहता है। जिन निवेशकों ने स्टॉक में पैसा लगाया था उनका अब हाल बुरा हो गया है। शेयर अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गया है। जहां शेयर का ऑल टाइम हाई 3.32 लाख रुपये थी, वह अब केवल 1.28 रुपये पर आ गया है। अगर 8 नवंबर 2024 से अभी तक शेयर की वैल्यू देखें तो वह 2 लाख रुपये कम है। 

मंगलवार के सत्र में भी स्टॉक अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 1.47 फीसदी गिरकर  1,25,901.00 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

कभी 3 रुपये था शेयर का भाव

एक समय ऐसा भी था कि Elcid Investment Share का भाव केवल 3 रुपये था। लेकिन, बाद में स्टॉक रॉकेट ब गया और इसका भाव 3 लाख रुपये के पार पहुंच गया। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अचानक शेयरों में इतनी तेजी क्यों आई? हम आपको बता दें कि मार्केट रैगुलेटरी सेबी (SEBI) ने यह फैसला लिया कि दिन शेयरों की बुक वैल्यू ज्यादा है पर स्टॉक प्राइस कम है तो उन्हें स्पेशन ऑक्शन के जरिये दोबारा मार्केट में एंट्री दी जाए। इस वजह से रातोंरात शेयर की वैल्यू 2 लाख रुपये से ज्यादा हो गई।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
