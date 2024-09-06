Multibagger Stock: 44 महीनों में 2000% चढ़ने वाले शेयर का नाम जान लीजिए

scorecardresearch
मेटल सेक्टर की एक स्मॉल-कैप कंपनी ने पिछले 44 महीनों में निवेशकों के लिए भारी संपत्ति बनाई है। स्टील और स्पेशलिटी स्टील बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 1 जनवरी, 2021 को 55.50 रुपये से 2,049% बढ़कर 5 सितंबर, 2024 को 1,197.70 रुपये पर पहुंच गए। इस कंपनी का नाम है गुडलक इंडिया। जिसका बाजार कैप अब 4,000 करोड़ रुपये है और जिसका नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021 से 60% से अधिक की CAGR से बढ़ा है।

New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2024 15:13 IST
मेटल सेक्टर की एक स्मॉल-कैप कंपनी ने पिछले 44 महीनों में निवेशकों के लिए भारी संपत्ति बनाई है। स्टील और स्पेशलिटी स्टील बनाने वाली इस कंपनी के शेयर 1 जनवरी, 2021 को 55.50 रुपये से 2,049% बढ़कर 5 सितंबर, 2024 को 1,197.70 रुपये पर पहुंच गए। इस कंपनी का नाम है गुडलक इंडिया। जिसका बाजार कैप अब 4,000 करोड़ रुपये है और जिसका नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021 से 60% से अधिक की CAGR से बढ़ा है। 

गुडलक इंडिया के सीईओ राम अग्रवाल का मानना है

गुडलक इंडिया के सीईओ राम अग्रवाल का मानना है कि कंपनी अगले तीन से चार वर्षों में 7,000-8,000 करोड़ रुपये के रेवेन्यु और 400 करोड़ रुपये से अधिक के Profit Before Tax तक पहुंच जाएगी, तथा ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 10-11% से अधिक होगा। अग्रवाल ने कहा, "कंपनी 2021 तक आरएंडडी मोड में थी। हमने जो भी उत्पाद बनाए, वे नए थे। 2021 तक हमने जो भी निवेश किया था, उसने हमारी यात्रा को तेजी से आगे बढ़ाया। हम वित्त वर्ष 2025 में 165-170 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट टच सकते हैं।"

आगे क्या करने वाली है कंपनी?

आगे बढ़ते हुए, गुडलक इंडिया रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के साथ-साथ ऑटोमोटिव टयूबिंग सेगमेंट के लिए डिज़ाइन किए गए अपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने पर ध्यान लगा रही है। वर्तमान में, रक्षा कुल राजस्व में 2% का योगदान देती है। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में भारतीय रेलवे, एबीबी, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टर्लिंग एंड विल्सन, पावरग्रिड, एनटीपीसी, बीएचईएल और ईआईएल आदि शामिल हैं।

बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित स्मार्ट सिटी  के निर्माण में भी कदम

वित्त वर्ष 24 में, कंपनी ने हाई-स्पीड बुलेट ट्रेनों के लिए स्टेशन भवनों और सुपर क्रिटिकल ब्रिजों के निर्माण और बुलेट ट्रेन परियोजना से संबंधित स्मार्ट सिटी  के निर्माण में भी कदम रखा। गुडलक इंडिया वैश्विक स्तर पर प्रमुख ऑटो-ट्यूब आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। प्रबंधन के अनुसार, वे एलन मस्क की टेस्ला की वेंडर लिस्ट में हैं। बीएमडब्ल्यू, वोक्सवैगन, ऑडी और मर्सिडीज-बेंज कंपनी के अन्य प्रमुख ग्लोबल कस्टमर में से हैं।

कंपनी के बारे में जानिए

कंपनी का मुख्यालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है और इसकी 6 विनिर्माण इकाइयाँ सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश और कच्छ, गुजरात में स्थित हैं, जिनकी कुल क्षमता 412,000 MTPA है। नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑटो-ग्रेड प्रेसिजन स्टील ट्यूबों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता गुडलक इंडिया वर्तमान में अपनी मौजूदा क्षमता के 90% से अधिक पर काम कर रहा है।

सिकंदराबाद में अपने मौजूदा प्लांट के पास 50,000 टीपीए की क्षमता वाली एक नई सुविधा वित्त वर्ष 24-25 के दौरान शुरू होने वाली है। कंपनी यात्री कारों, वाणिज्यिक वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित ऑटोमोटिव उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को ट्यूब की आपूर्ति करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
