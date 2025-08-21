सिर्फ चार दिन में रॉकेट बना ये स्मॉलकैप शेयर, पांच साल में दिया 450% रिटर्न

स्मॉलकैप कंपनी पावना इंडस्ट्रीज (Pavna Industries) के शेयर में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर करीब 7% उछलकर ₹456.65 तक पहुंच गया। यह लगातार चौथा दिन है जब इस स्टॉक ने तेजी दिखाई है।

शेयर की इस तेजी में बड़ी भूमिका इसके बढ़े हुए वॉल्यूम की रही। आज लगभग 31,000 शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जबकि पिछले एक महीने का औसत सिर्फ 16,000 शेयर था। इससे साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी इस शेयर में लगातार बढ़ रही है।

आज भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। Sensex करीब 0.3% ऊपर गया और Nifty 50 25,100 के स्तर से ऊपर कारोबार करता दिखा। इस बढ़त का असर Pavna Industries जैसे छोटे शेयरों पर भी पड़ा और इसमें जोरदार तेजी आई।

कंपनी की हाल की घोषणा भी शेयर की उड़ान की बड़ी वजह बनी। पावना इंडस्ट्रीज ने ताइवान की SmartChip Microelectronic Corporation (SMC) के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इस समझौते में पावना की हिस्सेदारी 80% होगी, जबकि SMC की हिस्सेदारी 20% तय की गई है।

कंपनी का कहना है कि यह साझेदारी सिर्फ ऑटोमोबाइल (Automobile) तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे मोटर कंट्रोलर, थ्रॉटल बॉडी, डैशबोर्ड, ई-वी (EV) चार्जिंग पाइल्स और ई-लॉकिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही घरों और दफ्तरों के दरवाजों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लॉक, मेडिकल और एयरोस्पेस सेक्टर में भी इस जॉइंट वेंचर का इस्तेमाल होगा। पावना अपनी मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय बाजार की समझ का इस्तेमाल करेगी, वहीं SMC तकनीकी ज्ञान और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) की जिम्मेदारी संभालेगी।

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने 6% की बढ़त दिखाई है और तीन महीने में यह करीब 11% चढ़ा है। पिछले छह महीने में इसमें 10% की तेजी आई है, हालांकि इस साल अब तक (YTD) इसमें 8% की गिरावट भी देखी गई। लेकिन लंबे समय में इस शेयर ने शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 साल में 95% का फायदा मिला है और पिछले 5 साल में करीब 450% का जबरदस्त रिटर्न मिला है।