तिमाही नतीजे के बाद 7% चढ़ा पेनी स्टॉक, निवेशक को दे चुका मल्टीबैगर रिटर्न

13 अगस्त 2025 (बुधवार) के कारोबारी सत्र में बाजार खुलते ही टेक कंपनी Kellton Tech के शेयर 7 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी ने मंगलवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। इन नतीजों में कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी थी।

सुबह 10.20 बजे कंपनी के शेयर 6.68 फीसदी की तेजी के साथ ₹26.85 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में शेयर ने ₹27.70 के हाई लेवल को टच किया है।

कैसे है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू ₹ 2,961 करोड़ रहा। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 3.1 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, कंपनी का EBITDA जून तिमाही में 358 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि EBITDA मार्जिन 12.1% रहा। इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹ 227 करोड़ रहा, जबकि PAT मार्जिन 7.7 फीसदी रहा।

कंपनी को मिले नए प्रोजेक्ट

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार जून तिमाही में कंपनी को तीन नए प्रोजेक्ट मिले हैं। कंपनी को साइबरसिक्योरिटी सॉल्यूशन देने के लिए प्रोजेक्ट मिला है। वहीं, दूसरा प्रोजेक्ट अमेरिका से मिला है जिसमें कंपनी क्लाइंट के साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर करेगा। इसके अलावा कंपनी को तीसरे प्रोजेक्ट में ट्रैवल प्रोवाइडर को AI से संबंधित सर्विस देनी है।

शेयर ने दिया 500% का रिटर्न

केलटोन टेक के शेयर भले ही पेनी स्टॉक है, पर इसने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने से कंपनी के शेयर में 1.70 फीसदी की तेजी देखी गई है। साल 2025 में अब तक स्टॉक में 14 फीसदी की गिरावट आ गई है। शेयर ने एक साल में 8 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, शेयर ने लॉन्ग टर्म यानी पांच साल में 576% का शानदार रिटर्न दिया है।