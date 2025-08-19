scorecardresearch
मल्टीबैगर स्टॉक में तगड़ी रफ्तार, सुबह-सुबह 6% उछला शेयर; ब्रोकरेज ने दिया नया टारगेट

आज के ट्रेडिंग सेशन में Inox Wind के शेयर 6 फीसदी तक चढ़ गए थे। ब्रोकरेज ने स्टॉक के टारगेट प्राइस में भी बदलाव किया है। आर्टिकल में स्टॉक का नया टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 19, 2025 14:31 IST
Inox Wind said it sold the stake to investors at a post-merger valuation of nearly Rs 7,400 crore.

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार सुबह निवेशकों की नजर एक ऐसे शेयर पर टिकी रही जिसने मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) देकर सबको चौंकाया है। हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड (Inox Wind Limited) के बारे में बात कर रहे हैं।

आज कंपनी के शेयरों में 6% तक की तेजी देखी गई। दरअसल, कंपनी ने अपनी सहायक इकाई Inox Renewable Solutions Ltd (IRSL) में हिस्सेदारी बेचने का एलान किया है। इस खबर के बाद शेयरो में तेजी आई। आज आइनॉक्स विंड का शेयर 141 रुपये पर खुला और कुछ ही घंटों में 148 रुपये तक पहुंच गया।

175 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी बिक्री

कंपनी ने बताया कि उसने IRSL में करीब 175 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी बेचने के लिए समझौते किए हैं। इसके तहत लगभग 49.6 लाख इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे, जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये तय है। इस डील के बाद सहायक कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 7,400 करोड़ रुपये आंका गया है। कंपनी का कहना है कि यह बिक्री आने वाले सात दिनों में पूरी हो जाएगी।

5 साल में 1200% का मल्टीबैगर रिटर्न

आइनॉक्स विंड लिमिटेड उन गिनी-चुनी कंपनियों में से है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। अगस्त 2020 में इसका शेयर भाव महज 11.26 रुपये था, जबकि अब यह 144 रुपये से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि 5 साल में शेयर ने 1200% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश 2020 में किया होता तो आज उसकी वैल्यू 12 लाख रुपये से ज्यादा होती।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

आइनॉक्स विंड लिमिटेड, आइनॉक्स ग्रुप का हिस्सा है और यह विंड टरबाइन जनरेटर (WTG) बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी IPP, PSU, Utilities और Retail Investors को विंड एनर्जी सॉल्यूशंस भी उपलब्ध कराती है। भारत में ग्रीन एनर्जी की बढ़ती डिमांड के बीच कंपनी का बिज़नेस मॉडल मज़बूत माना जाता है।

तिमाही नतीजों से बढ़ा भरोसा

जून 2025 तिमाही के नतीजे भी कंपनी के लिए राहतभरे रहे। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 105.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ 10.3 करोड़ रुपये था। कंपनी ने साफ कहा कि मुनाफे में बढ़ोतरी की बड़ी वजह अन्य आय में इज़ाफा और वित्तीय लागत में कमी है।

ब्रोकरेज हाउस की राय

ब्रोकरेज फर्म Nuvama ने आइनॉक्स विंड पर अपनी "Buy" रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, प्राइस टारगेट 236 रुपये से घटाकर 190 रुपये किया गया है। मौजूदा कीमत से देखा जाए तो भी इसमें करीब 39% का अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 19, 2025