Hazoor Multi Projects Ltd (HMPL) ने ऑयल-गैस सेक्टर की कंपनी Quippo Oil & Gas Infrastructure Ltd को खरीद लिया है। यह डील एक खास प्रक्रिया के तहत हुआ जिसे Swiss Challenge Bidding कहा जाता है, यानी जहां दूसरी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका मिलता है।

इस डील के बाद Hazoor को अब Quippo से 14 एडवांस मशीनें मिलेंगी, जिनसे जमीन के नीचे ड्रिलिंग की जाती है। ये मशीनें बहुत ताकतवर हैं। इसके साथ ही Quippo की टीम के 400 से ज्यादा एक्सपर्ट लोग भी अब Hazoor के साथ जुड़ जाएंगे। इससे कंपनी को तेल और गैस के काम में बड़ी मदद मिलेगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Quippo के आने से Hazoor अब डायरेक्शनल ड्रिलिंग, वर्क ओवर, सीमेंटिंग, सीस्मिक जांच और फील्ड डेवलपमेंट जैसे काम भी कर पाएगी। यानी अब कंपनी सड़कें और पुल ही नहीं, बल्कि तेल और गैस से जुड़े कामों में भी उतर चुकी है।

Hazoor ने BSE को बताया कि इस टेकओवर से उसे भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी तेल और एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने में मदद मिलेगी। कंपनी अब इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ एनर्जी सेक्टर में भी अपनी पकड़ मज़बूत कर रही है।

गुरुवार, 7 अगस्त 2025 को हजूर के शेयर की कीमत ₹43.98 थी। दिन के दौरान यह ₹44.85 तक भी गया।

Hazoor के शेयर ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है। 1 साल में 20% का फायदा, 2 साल में 254% और 3 साल में 1004% की उछाल आई है। इस वजह से अब इसे एक Multibagger Stock माना जा रहा है।

कंपनी ने नवंबर 2024 में अपने शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया था। इससे एक शेयर के बदले 10 नए शेयर मिले और छोटे निवेशकों के लिए इसे खरीदना आसान हो गया।