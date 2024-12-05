scorecardresearch
Multibagger Railway Stock 4 दिनों में 24 प्रतिशत रिटर्न, बोर्ड ने Stock Split का किया एलान

रेलवे इंजीनियरिंग K&R Rail Engineering के शेयरों में 4.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली और यह ₹451 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जो पिछले क्लोजिंग ₹429.75 प्रति शेयर से अधिक था। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹800 है और न्यूनतम ₹303.55 है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 5, 2024 10:57 IST


रेलवे इंजीनियरिंग K&R Rail Engineering  के शेयरों में 4.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली और यह ₹451 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जो पिछले क्लोजिंग ₹429.75 प्रति शेयर से अधिक था। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹800 है और न्यूनतम ₹303.55 है। इस स्टॉक ने पिछले 4 ट्रेडिंग सत्रों में 23.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़त देखी है। वर्तमान में यह अपने महत्वपूर्ण 50-डे मूविंग एवरेज (DMA) ₹385.66 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और अपने 200-डे DMA ₹483.35 के पास पहुंच रहा है।

K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड निजी रेलवे साइडिंग स्थापित करने का काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप ₹1,255 करोड़ है और पिछले 3 सालों में इसने 1312 प्रतिशत CAGR के साथ अच्छा प्रॉफिट दिया है।

K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 96,00,000 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दी है, जो ₹10 प्रत्येक के फेस वैल्यू के हैं, जो पूरी तरह से 96,00,000 7 प्रतिशत ऑप्शनल कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयरों के रूप में बदलने के बाद प्रमोटर और प्रमोटर्स ग्रुप को आवंटित किए जाएंगे, जिनकी कुल राशि ₹9,60,00,000 है।

इसके अलावा K&R रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को गोवा के पणजी स्थित फोमेंटो रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड से एक वर्क ऑर्डर हासिल हुआ है, जो काले स्टेशन, हुब्बल्ली डिवीजन, दक्षिण पश्चिम रेलवे में रेलवे साइडिंग सुविधा के डिजाइन, कंसल्टेंसी और रेलवे मंजूरी (चरण I) के लिए है, इसके बाद EPC आधार पर (चरण II)। इस घरेलू ऑर्डर की वैल्यू ₹110 करोड़ है और इसमें परियोजना को 18 महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश है। इस परियोजना में व्यापक रेलवे साइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है।

इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है, यानी ₹10 के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किए गए 1 इक्विटी शेयर को ₹1 के फेस वैल्यू वाले 10 इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट बाद में सूचित की जाएगी।

तिमाही परिणामों के अनुसार, कंपनी ने Q2FY25 में ₹161.17 करोड़ की नेट सेल्स और ₹4.94 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जबकि Q1FY25 में यह ₹142.23 करोड़ और ₹3.18 करोड़ था। वार्षिक परिणामों में, नेट सेल्स में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और FY24 में नेट प्रॉफिट में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो FY23 के मुकाबले ₹662.41 करोड़ और ₹7.79 करोड़ था।

यह स्टॉक पिछले 3 सालों में 1,370 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, जबकि BSE स्मॉल-कैप इंडेक्स 94 प्रतिशत बढ़ा है। निवेशकों को आने वाले सत्रों में इस स्मॉल-कैप स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
