IREDA stock: 5 दिनों में 15 प्रतिशत की तेजी, अगला सिग्नल क्या?

नवरत्न PSU भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के स्टॉक ने गुरुवार (28 नवंबर) को अच्छी तेजी पकड़ी। यह स्टॉक लगातार पांचवे सत्र में अपनी चढ़ाई जारी रखे हुए है और दिन के उच्चतम लेवल को ध्यान में रखते हुए इसने लगभग 15 प्रतिशत का फायदा दर्ज किया है।

यह गेन्स इस दौरान आया है, जब अधिकांश PSU स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि व्यापक Nifty इंडेक्स गिरावट में रहा। इस स्टॉक ने 15 जुलाई को ₹310 का अपना ऐतिहासिक उच्चतम हाई दर्ज किया था और तब से यह 31 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका है। लेकिन हाल की तेजी अन्य PSU स्टॉक्स में देखी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि, जबकि प्रमुख Nifty50 सूचकांक पिछले ट्रेड में 1 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका था, वहीं Nifty PSE सूचकांक में केवल हल्की गिरावट देखी गई। ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार, स्टॉक को ट्रैक करने वाले 2 विश्लेषकों ने शेयर में 'होल्ड' की सिफारिश की है, जिसमें से एक ने मजबूत 'सेल' और दूसरे ने मजबूत 'बाय' सिफारिश दी है।

सितंबर तिमाही में इस स्टॉक में संस्थागत हिस्सेदारी 0.75 प्रतिशत घटकर पिछले तिमाही के अंत में 2.37 प्रतिशत पर आ गई है। पहले, अक्टूबर में कंपनी के नतीजों के बाद ICICI Direct ने स्टॉक पर 12 महीने का टारगेट ₹280 तय किया था, जो पिछले बंद मूल्य से 36 प्रतिशत तक के प्रॉफिट के संकेत देता है।

ब्रोकरेज का कहना है कि सरकार का रेन्यूएबल सेक्टर पर लगातार ध्यान और रिटेल सेगमेंट में एंट्री ग्रोथ और मार्जिन में सहायता कर रहा है, जिससे स्थिर रिटर्न रेश्यो में वृद्धि हो रही है। ₹4500 करोड़ का पूंजी जुटाने से बैलेंस शीट को भविष्य के विकास के लिए तैयार किया जाएगा और यह बुक को आक्रामक बनाए रखेगा। अपेक्षित मजबूत बिजनेस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, हम इस स्टॉक को ~6.4x FY26 BV (~43x FY26E EPS) पर वैल्यूएशन करते हैं और ₹280 का टारगेट प्राइस देते हैं।

IREDA Q2 परिणाम

IREDA ने Q2FY25 में मजबूत प्रदर्शन जारी रखा है और AUM में 36 प्रतिशत YoY वृद्धि के साथ ₹64,564 करोड़ का आंकड़ा दर्ज किया है। NII वृद्धि 52 प्रतिशत YoY बढ़कर ₹546.8 करोड़ रही, जो 16 bps YoY मार्जिन सुधार के कारण संभव हुई। हालांकि, क्रेडिट लागत 21 bps (वार्षिकी) रही, जो पिछले तिमाहियों में उलटाव के मुकाबले आय में 36 प्रतिशत YoY वृद्धि का कारण बनी और ₹388 करोड़ पर पहुंच गई। एसेट क्वालिटी स्थिर रही, GNPA 2.19 प्रतिशत पर रहा, हालांकि NNPA QoQ 9 bps बढ़कर 1.04 प्रतिशत हो गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।