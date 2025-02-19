scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Stock: सालभर से गिर रहे शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख को बना दिया 1 करोड़ से ज्यादा

Multibagger Stock: सालभर से गिर रहे शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख को बन गया 1 करोड़ से ज्यादा

Multibagger Penny Stock: स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक को ढूंढना काफी मुश्किल रहता है। हम आपको ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने 1 लाख के निवेश वैल्यू को 1 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 19, 2025 16:49 IST
Tanla Platforms Stock Return
Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार (Stock Market) में कई स्टॉक ने मल्टीबैगर (Multibagger) रिटर्न दिया है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार शेयर में तेजी के कारक कंपनी की कमाई का ट्रेंड, ग्रोथ पोटेंशियल, फाइनेंशियल आंकड़ें और वैल्यूएशन होता है। वैसे तो कौन-सा स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 

मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक लिस्ट में हैदराबाद की CPaaS (Communications Platform as a Service) कंपनी Tanla Platforms शेयर भी शामिल है। इस स्टॉक ने 11 साल में 13 हजार फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक समय Tanla Platforms पेनी स्टॉक (Penny Stock) था। 

निवेशक हुए मालामाल (Tanla Platforms Return)

Tanla Platforms के शेयर ने 11 साल में शानदार लाभ दिया है। अगर किसी निवेशक ने फरवरी 2014 में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1.34 करोड़ रुपये हो जाती। वहीं पांच साल में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6.5 लाख रुपये हो जाती। Tanla Platforms लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा स्टॉक हैं। इसमें लॉन्ग-टर्म निवेश करने पर इन्वेस्टर को लाभ होता है। 

Tanla Platforms Share History 

19 फरवरी 2025 (बुधवार) को Tanla Platform के शेयर 3 फीसदी की बढ़त के साथ 497.55 प्रति शेयर पर बंद हुआ। Tanla Platforms शेयर की कीमत 11 साल पहले 3.90 रुपये थी जिसकी कीमत अब 524.15 रुपये प्रति शेयर हो गई है। इसका मतलब है कि स्टॉक ने टोटल 13,340 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, पांच साल में शेयर ने 550 फीसदी का तगड़ा रिटर्न दिया। हालांकि, पिछले तीन सालों से शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है।  

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 3 सालों में शेयर ने 70.02% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं,  पिछले 1 साल में शेयर 50.22% गिरा है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार स्टॉक का 52वीक हाई ₹1,086.05 है, लेकिन 12 फरवरी 2024 शेयर ने  ₹515.90 के 52-वीक लो को टच कर लिया। BSE की वेबसाइट के अनुसार कंपनी का मार्केट कैप 6,697.21 करोड़ रुपये है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
