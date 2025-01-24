scorecardresearch
Multibagger Penny Stock: 1 लाख बन गया 1 करोड़ रुपये, EV शेयर ने कर दिखाया कमाल

Multibagger Penny Stock: स्टॉक मार्केट में ऐसे कई पेनी स्टॉक है जिसने निवेशकों को मालामाल किया है। हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने तीन साल में ही 1 लाख रुपये के निवेश को1 करोड़ रुपये कर दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 24, 2025 12:36 IST
Penny Stock: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। इस उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बाजार के निवेशकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि, गोते भरे ट्रेडिंग में भी कई शेयरों ने कमाल कर दिखाया है। हम आपको आज एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसने 3 साल में ही निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। 

पिछले कुछ साल से EV Sector में शानदार तेजी देखने को मिली है। ई-वी सेक्टर को मिल रहे बढ़ावा का असर कंपनी के शेयरों पर भी पड़ रहा है। Mercury EV-Tech ने पिछले तीन साल से निवेशकों को बंपर फायदा दिया है। मार्केट के वॉलेटिलिटी के बीच यह शेयर अभी भी निवेशकों को लाभ दे रहा है।

3 साल में किया कमाल

Mercury EV-Tech ने हर साल अपने बनाए रिकॉर्ड को  तोड़ा है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्यूफैक्चरिंग करती है। साल 2022 से कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई है। 85 पैसे के शेयर का भव अब 85 रुपये के पार हो गया है। शेयर ने 9 हजार से ज्यादा फीसदी का रिटर्न दिया है।

1 लाख बन गए 1 करोड़

अगर किसी निवेशक ने 85 पैसे के भाव से 1 लाख रुपये के शेयर खरीदे होते हो आज उसे 1 करोड़ रुपये का शानदार रिटर्न मिलता। शेयर बाजार में पैसे बनाने के लिए सबसे सही यही रहता है कि आप लाखों करड़ों शेयरों में से सही शेयर का पहचान करें। 

Mercury EV-Tech के बारे में

यह कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ट्रेडिंग और मैन्यूफैक्चरिंग करती है। इसक अलावा कंपनी रिन्यूएबल से रिलेटिड प्रोडक्ट भी बनाती है। व्हीकल के साथ यह बैटरी, मोटर कंट्रोलर आदि प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में टू-व्हीलर बस, लोडर्स और पैसेंजर व्हीकल्स भी शामिल हैं। हाल ही में Bharat Mobility Global Expo (BMGE) 2025 – Auto Expo में Mercury EV-Tech की सहायक कंपनी DC2 Mercury Cars Private Limited ने हिस्सा लिया। कंपनी ने अपने दो प्रोडक्ट तो शोकेस किया। 

Mercury EV-Tech की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.60 करोड़ रुपये रहा। वगीं ऑप्रेशनल रेवेन्यू भी 19.48 करोड़ रुपये रहा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

