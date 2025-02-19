scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: 10 पैसे का स्टॉक ₹2 के पार, ₹50 हजार बना ₹61.5 लाख! 4000% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपके पास है?

Multibagger Penny Stock: 10 पैसे का स्टॉक ₹2 के पार, ₹50 हजार बना ₹61.5 लाख! 4000% का छप्परफाड़ रिटर्न - आपके पास है?

स्टॉक में आज 10% का अपर सर्किट लगा है। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ने पिछले 5 साल में 4000% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 19, 2025 12:37 IST
Gujarat Toolroom Share Price
Gujarat Toolroom Share Price

Multibagger Penny Stock: शेयर बाजार में आज स्मॉल कैप कंपनी Gujarat Toolroom Ltd. के शेयर में बंपर तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में आज 10% का अपर सर्किट लगा है। मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ने पिछले 5 साल में 4000% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। 

Gujarat Toolroom Share Price 

advertisement

बीएसई पर स्टॉक दोपहर 12:09 बजे तक 10% के अपर सर्किट के साथ 2.46 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 

₹50 हजार कैसे बना 61.5 लाख

गुजरात टूलरूम के शेयर की कीमत 24 दिसंबर 2020 को 10 पैसे थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये लगाए होते तो उसके पास 50,000÷0.10 = 5,00,000 इक्विटी शेयर होते। 

हाल ही में 18 फरवरी को कंपनी ने 5:1 के रेश्यो में बोनस दिया था। इसका मतलब कंपनी ने प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में दिया था।

इस हिसाब से निवेशक के पास अब 5,00,000×5 = 25,00,000 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 2.46 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 25,00,000×2.46 = 61,50,000 रुपये यानी 61.5 लाख रुपये का कॉर्पस होता। 

Gujarat Toolroom Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 36% चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 20 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 63 प्रतिशत से अधिक टूटा है। वहीं पिछले 2 साल में स्टॉक 84 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 1194 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 4000 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Gujarat Toolroom Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अप्रैल 2024 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 19, 2025