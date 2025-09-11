₹2 से कम वाले इस पेनी स्टॉक में 20 अगस्त से लग रहा है अपर सर्किट! 3 महीने में 130% का दिया मल्टीबैगर रिटर्न
निवेशकों को इस कंपनी ने 3 महीने में 130% से ज्यादा का रिटर्न और मात्र 1 महीने में 53% का रिटर्न दिया है। आज शेयर बीएसई और एनएसई पर 2% चढ़कर 1.63 रुपये पर लॉक है।
Multibagger Penny Stock: स्मॉल कैप मल्टीबैगर पेनी स्टॉक एक्सेल रियल्टी एन इंफ्रा लिमिटेड (Excel Realty N Infra Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 2% का अपर सर्किट लगा है। इस शेयर में बीते 20 अगस्त से यानी कुल 17 कारोबारी दिन से अपर सर्किट लग रहा है।
निवेशकों को इस कंपनी ने 3 महीने में 130% से ज्यादा का रिटर्न और मात्र 1 महीने में 53% का रिटर्न दिया है। आज शेयर बीएसई और एनएसई पर 2% चढ़कर 1.63 रुपये पर लॉक है।
आज कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में वित्तीय वर्ष 26 के लिए पहली जनरल मीटिंग की जानकारी दी। 2 रुपये से कम वाले इस पेनी स्टॉक ने अब तक 2 बार बोनस शेयर और एक बार डिविडेंड दिया है।
Excel Realty Share Price Return
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 53 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 132 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 98 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 108 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 254 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1711 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
Excel Realty Bonus History
बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अभी तक दो बार बोनस इश्यू जारी किया है। पहली बार कंपनी ने साल 2018 में 2:1 के रेश्यो में बोनस दिया था और दूसरी बार कंपनी ने साल 2022 में 1:2 के रेश्यो में बोनस दिया है।
Excel Realty Dividend History
कंपनी ने अभी तक एक बार डिविडेंड दिया है। साल 2010 में कंपनी ने 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था।
Excel Realty N Infra रियल एस्टेट, IT सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी खासतौर पर कॉल सेंटर, बीपीओ सेवाएं और IT-संबंधित प्रोजेक्ट्स में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। एक्सेल रियल्टी का फोकस टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का है।