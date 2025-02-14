scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Penny Stock: 3 साल में 3000% का रिटर्न, 50 हजार बना 16 लाख- जानें कैसे?

Multibagger Penny Stock: 3 साल में 3000% का रिटर्न, 50 हजार बना 16 लाख- जानें कैसे?

Multibagger Penny Stock: आयुष फूड एंड हर्ब्स (Aayush Food and Herbs share) ने शेयर बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यह शेयर मल्टीबैगर पेनी स्टॉक बन चुका है।

Priyanka Kumari
NEW DELHI,UPDATED: Feb 14, 2025 14:36 IST
पांच साल में 1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति
पांच साल में 1 लाख लगाने वाले बने करोड़पति

आयुष फूड एंड हर्ब्स (Aayush Food and Herbs share) ने शेयर बाजार में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अब यह शेयर मल्टीबैगर पेनी स्टॉक बन चुका है। इस स्टॉक ने पिछले तीन सालों में 3,173 प्रतिशत का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। फरवरी 2022 में इस स्टॉक की वैल्यू ₹1.83 थी, जो अब बढ़कर ₹59.9 हो गई है।  

अगर किसी निवेशक ने तीन साल पहले इस शेयर में 50 हजार रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू लगभग ₹16 लाख होती। इस शानदार प्रदर्शन के चलते यह स्मॉल-कैप सेगमेंट का एक प्रमुख मल्टीबैगर बन चुका है।  

हालिया प्रदर्शन और बाजार रुझान ((Aayush Food and Herbs Share Performance)

लंबी अवधि में शानदार रिटर्न देने के बावजूद, हाल के महीनों में आयुष फूड एंड हर्ब्स के शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 787 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, लेकिन 2025 की शुरुआत से इसमें 52 प्रतिशत की गिरावट आई है। जनवरी 2025 में 51.66 प्रतिशत की तेज गिरावट के बाद, फरवरी में भी यह 1 प्रतिशत तक फिसला है।  

दिसंबर 2024 में इस शेयर ने ₹138.17 का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था, लेकिन अब यह उस स्तर से 56 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। हालांकि, यह अभी भी फरवरी 2024 के अपने न्यूनतम स्तर ₹5.65 से 960 प्रतिशत ऊपर है।  

आयुष फूड एंड हर्ब्स के वित्तीय नतीजे (Aayush Food and Herbs Q3 Result)
  
कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी की इनकम 2,118 प्रतिशत बढ़कर ₹1,427.83 लाख हो गई। इसी दौरान नेट प्रॉफिट में 225 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत मिलता है।  

आपको बता दें कि आयुष फूड एंड हर्ब्स जैसे पेनी स्टॉक्स छोटे निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न का अवसर देता है, लेकिन इनमें भारी जोखिम भी होता है। ऐसे स्टॉक्स काफी अस्थिर होते हैं। इस कारण इसमें निवेश से पहले अच्छे से रिसर्च जरूर करें। अगर आप निवेश की सही रणनीति अपनाते हैं तो आपको मुनाफ हो सकता है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 14, 2025