Ola Electric shares: रिकॉर्ड हाई से 28% की गिरावट के बाद अभी और गिरेगा शेयर?

Ola Electric Mobility Ltd के शेयरों में दलाल स्ट्रीट पर अपनी लिस्टिंग के बाद से चर्चा में बने हुए हैं। यह स्टॉक, जिसने फ्लैट लिस्टिंग की थी, अपने डेब्यू के एक हफ्ते के अंदर मल्टीबैगर बन गया था। लेकिन अब इस स्टॉक की चमक धीरे-धीरे हल्की हो रही है। एंकर निवेशकों के लॉक-इन खत्म होने के बाद स्टॉक लगातार संघर्ष कर रहा है ।

स्टॉक के प्रति निवेशकों की चिंताओं के बीच ब्रोकरेज फर्म Ambit ने स्टॉक पर कवरेज शुरू किया है और इस घरेलू ब्रोकरेज ने कंपनी से जुड़े जोखिमों को देखते हुए स्टॉक में और गिरावट की भविष्यवाणी की है। उन्हें लगता है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार शुरुआती चरण में है और बढ़ता कॉम्पिटिशन कंपनी का मार्केट शेयर कम कर देगा।

ब्रोकरेज ने उठाए बड़े सवाल

Ambit की रिपोर्ट में कहा गया है किe-मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के चलते इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की पैठ FY25YTD में 5.7 प्रतिशत से बढ़कर FY29E तक 23.5 प्रतिशत हो जाएगी। जिसके चलते स्थिति बदल जाएगी क्योंकि मौजूदा e-2W खिलाड़ी अपने पोर्टफोलियो में और एक्सपेंशन करेंगे। Honda और Suzuki FY25 के चौथे क्वार्टर में e-2Ws लॉन्च करेंगे और इस सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से मार्केट शेयर FY24 में 35 प्रतिशत से FY29 तक 27.5 प्रतिशत और FY31 तक 25 प्रतिशत तक गिर जाएगा।

हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक एकमात्र e-2W खिलाड़ी है जो मोटर्स, BMS और लिथियम-आयन सेल्स बनाता है और अपना बिक्री नेटवर्क संचालित करता है। ये सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स का फायदा उठाता है, जिसमें कई एक्सक्लूसिव इंसेंटिव शामिल हैं।लेकिन इसके लिए हाई कैपेक्स की जरूरत होगी, मुंबई आधारित ब्रोकर ने अपनी IC रिपोर्ट में कहा है।

ब्रोकरेज का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि e-2W OEMs मार्जिन की बजाय बाजार हिस्से को प्राथमिकता देंगे। हम अनुमान लगाते हैं कि ओला की वॉल्यूम FY24 में 3.30 लाख से FY27 में 10 लाख और FY29 तक 16.4 लाख तक बढ़ेगी। ओला इलेक्ट्रिक ने जून तिमाही के लिए ₹347 करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस रहा है, जो साल-दर-साल (YoY) आधार पर ₹267 करोड़ से लगभग 30 प्रतिशत बढ़ा है। EV दो-पहिया वाहन निर्माता की ऑपरेशंस से रेवेन्यू तिमाही के लिए ₹1,644 करोड़ तक 32.3 प्रतिशत YoY बढ़ा है। रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए EBITDA लॉस ₹205 करोड़ रहा है।

घटाया टारगेट

ब्रोकरेज का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि FY31 तक ओला का मार्केट शेयर 25 प्रतिशत तक घट जाएगा। मौजूदा स्तरों पर वॉल्यूम ग्रोथ के लिए FY24-35E के दौरान 36.3 प्रतिशत कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा अधिक है। इन जोखिमों के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। ब्रोकरेज की ओर से टारगेट ₹99.6 रुपए दिया गया है।