ये शेयर लगा देगा पैसों का पेड़! आने वाली है बंपर तेजी?

Newsशेयर बाज़ारये शेयर लगा देगा पैसों का पेड़! आने वाली है बंपर तेजी?

Mankind Pharma Ltd. के शेयरों में शुक्रवार यानि 20 सितंबर को 6 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली। ब्रोकर फर्म Investec ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू की है और ऐसे टारगेट दिए हैं जिसे जानकार निवेशकों के बीच खुशी के लहर दौड़ सकती है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 20, 2024 12:59 IST

Mankind Pharma Ltd. के शेयरों में शुक्रवार यानि 20 सितंबर को 6 प्रतिशत तक की तेजी देखने को मिली। ब्रोकर फर्म Investec ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू की है और ऐसे टारगेट दिए हैं जिसे जानकार निवेशकों के बीच खुशी के लहर दौड़ सकती है।

ब्रोकरेज का कहना है कि मैनकाइंड फार्मा का इनोवेशन-ड्रिवन कंपनी बनने का नजरिया है। Bharat Serums and Vaccines (BSV) के साथ नए प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी कंपनी कर रही है। आपको बता दें कि Mankind Pharma ने Bharat Serums and Vaccines का अधिग्रहण किया है। इन्वेस्टेक का मानना है कि BSV लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है और BSV की खास ताकत (R&D और सोर्सिंग) मैनकाइंड फार्मा के नजरिये को और मजबूत देगी।

IVF का बड़ा मार्केट

इस फार्मा कंपनी की भारत में मजबूत उपस्थिति और नेटवर्क BSV की बिक्री में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की उम्मीद है, क्योंकि इनका एक मजबूत तालमेल है। IVF बाजार, जिसकी वैल्यू $6 बिलियन है, अभी तक काफी हद तक अछूता है, जिससे Mankind Pharma और  Bharat Serums को वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की संभावनाएं हैं। Investec का कहना है कि मैनकाइंड फार्मा के मजबूत मैनेजमेंट के तहत कंपनी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है और FY32 तक $1 बिलियन की बिक्री और 35% से अधिक EBITDAM हो सकता है, जो 1000 बेसिस प्वाइंट्स से अधिक की बढ़ोतरी को दर्शाता है। मैनकाइंड फार्मा का बोर्ड 20 सितंबर को non-convertible डिबेंचरों, कमर्शियल्स पेपरों या दूसरे डेट सिक्योरिटीज के जरिए से धन जुटाने के प्रस्ताव पर बैठक करेगा।

नए टारगेट्स

Investec ने मैनकाइंड फार्मा पर 'Buy' रेटिंग दी है और प्रति शेयर 3,300 रुपए प्रति शेयर का प्राइस टारगेट रखा है, जो गुरुवार के बंद स्तर से 35% की संभावित तेजी को दिखाता है। ये फंड कंपनी के Bharat Serums and Vaccines के अधिग्रहण में मदद करेगा, जिसकी वैल्यू ₹13,630 करोड़ है और इसका एलान जुलाई में किया गया था।

Mankind Pharma के IPO कीमत ₹1,080 से इन 12 महीनों में दो गुना से अधिक हो गई है। IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था यानी कंपनी को इश्यू के जरिए फंड नहीं मिला।

डिस्क्लेमर: हमारी ओर से किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट से पहले SEBI एडवाइजर की सलाह जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 20, 2024