नए संवत 2083 की शुरुआत गिरावट के साथ! निफ्टी 25,000 के नीचे बंद; अब इन स्तरों पर रहेगी नजर

दिवाली के मौके पर रविवार, 8 नवंबर को हुई मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 में शेयर बाजार की शुरुआत भले ही तेजी के साथ हुई, लेकिन कारोबार के अंत तक यह बढ़त कायम नहीं रह सकी। NSE का निफ्टी और BSE का सेंसेक्स दोनों लाल निशान में बंद हुए। इसके साथ ही नए संवत 2083 की शुरुआत बाजार में हल्की गिरावट के साथ हुई।

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70 मिनट के इस खास ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 28.62 अंक यानी 0.04% गिरकर 80,999.40 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43.95 अंक यानी 0.18% फिसलकर 24,986.40 पर आ गया।

किन शेयरों में रही तेजी और कहां आई गिरावट?

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Sun Pharma, Tata Steel, ONGC, Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) और Adani Ports निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इन शेयरों में 2.96% तक तेजी देखने को मिली।

दूसरी ओर SBI Life Insurance, IndiGo की पैरेंट कंपनी InterGlobe Aviation, Bharti Airtel, Max Healthcare और Infosys के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव रहा। इनमें 1.11% तक गिरावट दर्ज हुई।

दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक हुई। लक्ष्मी पूजन के मौके पर होने वाले इस विशेष कारोबार को निवेशक शुभ मानते हैं।

अब किन सेक्टरों में बन सकते हैं कमाई के मौके?

Citrus Advisors के फाउंडर संजय सिन्हा ने Business Today से बातचीत में कहा कि इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छे मौके बन सकते हैं। इसकी वजह निजी कंपनियों के पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स में बढ़ोतरी है।

उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर भी उम्मीद जताई। उनके मुताबिक, टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी लंबे समय से बाकी है। अगर कंपनियां टैरिफ बढ़ाती हैं, तो इसका सीधा फायदा उनके मुनाफे को मिल सकता है। अगले 12 महीनों में यह सेक्टर बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

निफ्टी के लिए कौन से स्तर अहम?

Religare Broking के SVP (Research) अजीत मिश्रा के मुताबिक, पिछले हफ्ते की तेजी से निफ्टी की तकनीकी स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि, आगे की मजबूती के लिए बाजार को अपनी रिकवरी बनाए रखनी होगी।

उनके अनुसार, निफ्टी के लिए 24,200 से 24,500 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। वहीं आने वाले कारोबारी सत्रों में इंडेक्स 25,200 से 25,600 की तरफ बढ़ सकता है।

सोमवार को खुलेगा या बंद रहेगा शेयर बाजार?

मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद सोमवार, 9 नवंबर को NSE और BSE में सामान्य कारोबार होगा। हालांकि, मंगलवार, 10 नवंबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा। इसके बाद 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर भी ट्रेडिंग नहीं होगी।