MTAR Technologies के शेयरों में 2 दिनों में 9% की तेजी

MTAR Technologies के शेयर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन चढ़े। घरेलू ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने "मजबूत साख और मजबूत विकास दृष्टिकोण" के आधार पर 2,770 रुपये के संशोधित लक्ष्य के साथ स्टॉक पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है।जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि एमटीएआर की ऑर्डर बुक वित्त वर्ष 2020-23 में 53 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ी है, जो 1,170 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023 की बिक्री का 2 गुना) तक पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में ऑर्डर में सुधार है।

MTAR की रणनीतिक रूप से आधारित सात विनिर्माण इकाइयाँ हैं जिनमें हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक निर्यात प्लांट भी शामिल है। एमटीएआर स्वच्छ ऊर्जा - नागरिक परमाणु ऊर्जा, ईंधन सेल, जल विद्युत और अन्य, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों को पूरा करता है। कंपनी का प्रमुख भारतीय संगठनों और वैश्विक ओईएम के साथ चार दशकों से अधिक पुराना संबंध है। Q1FY24 में इसके नए ऑर्डर Q1FY23 में 175 करोड़ रुपये के मुकाबले 50 करोड़ रुपये और FY23 में कुल ऑर्डर 1,066 करोड़ रुपये थे। जून तिमाही के अंत में कुल ऑर्डर बुक 1,079 करोड़ रुपये थी, जो मार्च तिमाही के अंत में 1,173 करोड़ रुपये थी। प्रबंधन ने अपने FY24 वर्ष के अंत ऑर्डर बुक लक्ष्य को 1,500 करोड़ रुपये पर बनाए रखा।