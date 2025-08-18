Motilal Oswal Report: मिडकैप शेयरों में जबरदस्त उछाल, निवेशकों की झोली हुई भरपूर
अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) ने कुछ मिडकैप कंपनियों के शेयर में तेजी आने की उम्मीद जताई है।
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल (MOFSL) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में शेयर बाजार की तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट कहती है कि मिडकैप कंपनियों ने लगातार दूसरे क्वार्टर में भी शानदार प्रदर्शन किया है।
इस दौरान 89 कंपनियों ने औसतन 24% सालाना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, जो कि अनुमानित 20% से भी ज्यादा रही। यानी मिडकैप कंपनियों ने उम्मीद से बढ़कर नतीजे दिए हैं।
किन सेक्टर्स ने दिखाया दम
रिपोर्ट के मुताबिक 22 सेक्टर्स में से 17 सेक्टर्स ने डबल डिजिट में नेट प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की। इनमें सबसे आगे रहे ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसी, मेटल और टेक्नोलॉजी। इन सेक्टर्स की कमाई में सालाना आधार पर करीब 89% तक की बढ़त देखी गई। इनकी वजह से मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन और भी मजबूत हुआ।
लॉरस लैब्स और हिताची एनर्जी का धमाका
मिडकैप शेयरों में कुछ कंपनियों ने तो ऐसा परफॉर्मेंस किया कि निवेशक दंग रह गए। लॉरस लैब्स और हिताची एनर्जी ने 1100% से ज्यादा का मुनाफा दिखाया। इतने बड़े रिटर्न्स किसी भी निवेशक के लिए सपने जैसे होते हैं।
बीएसई और रेडिको खेतान ने भी चौंकाया
स्टॉक एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी बीएसई ने भी शानदार नतीजे दिए। उसका मुनाफा 101% से ज्यादा बढ़ा। वहीं, रेडिको खेतान ने करीब 84% की ग्रोथ दिखाकर निवेशकों को खुश कर दिया। इन कंपनियों का प्रदर्शन बताता है कि चुनिंदा स्टॉक्स लगातार दम दिखा रहे हैं।
मेटल और कमोडिटी सेक्टर का जलवा
एमसीएक्स ने 83% और नाल्को ने 78% की ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा जेके सीमेंट्स और डालमिया भारत ने भी 65% से 75% तक का मुनाफा दिया। इसका मतलब है कि मेटल और कमोडिटी सेक्टर की कंपनियां इस बार पीछे नहीं रहीं।
फार्मा और केमिकल सेक्टर की मजबूती
कोरोमंडल इंटरनेशनल ने 62% का मुनाफा कमाकर फार्मा और केमिकल सेक्टर का दम साबित किया। वहीं, पॉलीकैब इंडिया ने करीब 50% की उछाल के साथ निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया।
मोतिलाल ओसवाल की रिपोर्ट को अनुसार जिन कंपनियों ने पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में अच्छा प्रदर्शन किया है, वे दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भी बढ़िया नतीजे दे सकती हैं। इसकी वजह है मजबूत वित्तीय स्थिति, अच्छी सेल्स ग्रोथ और बाजार में बढ़ती मांग। इसका मतलब है कि निवेशकों को आने वाले महीनों में भी मुनाफा देखने को मिल सकता है।