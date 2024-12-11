scorecardresearch
Suzlon Energy, IRCTC, Tata Elxsi, Adani Total Gas पर मोतीलाल ओसवाल ने दी बड़ी सलाह!

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि टर्नअराउंड्स शायद ही कभी टर्नअराउंड होते हैं। MOFSL ने अपनी 29वीं सालाना वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट में कहा कि टर्नअराउंड्स को कामयाब बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टूटे हुए ब्लू चिप्स में निवेश करें ।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 09:09 IST
Titan Company is likely to deliver strong growth driven by gold jewellery and continued market share gains from the unorganized sector.

दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि टर्नअराउंड्स शायद ही कभी टर्नअराउंड होते हैं। MOFSL ने अपनी 29वीं सालाना वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट में कहा कि संकटग्रस्त कंपनियों या संभावित टर्नअराउंड में निवेश करने का सबसे बड़ा जोखिम उन कंपनियों की मृत्यु दर है। टर्नअराउंड्स को कामयाब बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टूटे हुए ब्लू चिप्स में निवेश करें । बड़ी कंपनियां जो बहुत मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली हैं, जो वर्तमान में मुश्किल समय से गुजर रही हैं। वहां निवेश किया जा सकता है।

ऐसी कुछ उदाहरणें हैं जहां टूटे हुए ब्लू चिप्स ने निवेशकों का पैसा खत्म करने के बाद शानदार वापसी की। उदाहरण के तौर पर Suzlon Energy Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), Jindal Steel and Power Ltd और CG Power है। MOFSL ने 2024 के लिए ब्लू चिप्स की एक बुनियादी वॉच लिस्ट जारी की है, जो अपनी 5 साल की ऊंचाई से 30 प्रतिशत या उससे अधिक गिर चुकी हैं।

इसमें भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC), Adani Total Gas Ltd, Adani Enterprises Ltd, Gujarat Gas, SBI Card और Tata Exlsi शामिल हैं। सूची में अन्य कंपनियों में Avenue Supermarts (DMart), Berger Paints और Asian Paints भी शामिल हैं। ये स्टॉक्स अपनी 5 साल की ऊंचाई से 80 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। क्या ये स्टॉक्स वापसी कर सकते हैं?

पिछले समय में ब्लू चिप्स में वापसी के कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, M&M के शेयर मूल्य में FY14 से FY20 के बीच 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जो कि ट्रेड में ऑपरेशनल संबंधी अक्षमताओं, कमजोर पूंजी आवंटन योजनाओं और COVID के प्रभाव के कारण हुआ। इसके बाद, स्टॉक लगभग 12 गुना अपने कोविड के निचले स्तर से बढ़ चुका है।

एक और उदाहरण में, सुजलोन एनर्जी के शेयरों में सिर्फ पांच साल में 2020 तक 96 प्रतिशत की गिरावट आई। उसके बाद, वित्तीय सुधार के कारण स्टॉक 42 गुना बढ़ गया।

जिंदल स्टील का शेयर 2010 सितंबर में 690 रुपये प्रति शेयर के शिखर से 2016 मार्च में 60 रुपये प्रति शेयर तक गिर गया था, जो कि कोल ब्लॉक नियामक मुद्दे और कर्ज के बोझ के कारण हुआ। FY17-20 के बीच स्टॉक की कीमत अस्थिर रही क्योंकि कंपनी ने स्टील उद्योग में अधिक क्षमता और उच्च कर्ज के कारण संघर्ष किया। FY21 से जिंदल स्टील का स्टॉक मजबूत बुनियादी ढांचा खर्च, उच्च स्टील कीमतों और गैर-कोर संपत्ति की बिक्री के कारण सुधारने लगा। वर्तमान में, स्टॉक अपने सभी समय के उच्चतम स्तर 1,097 रुपये के आसपास मंडरा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
