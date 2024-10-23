Waaree Energies IPO की लिस्टिंग पर पैसा होगा डबल!

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारWaaree Energies IPO की लिस्टिंग पर पैसा होगा डबल!

सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Waaree Energies के IPO का सब्सक्रिप्शन के लिए आज आखिरी दिन है। वहीं ग्रे मार्केट में बंपर डिमांड देखने को मिल रही है, जो संभावित निवेशकों के बीच पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखा रहा है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 23, 2024 12:54 IST
खबर लिखने तक आखिरी दिन इश्यू 12 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया। जिसमें QIB 2.43 गुना, रिटेल 7.78 गुना से ज्यादा, Employee रिजर्वेशन 3.70 गुना सब्सक्राइब हुआ है। 

ग्रे मार्केट स्थिति

शेयर की लिस्टिंग किस भाव पर हो सकती है, आइये ग्रे मार्केट की स्थिति के जरिए जानते हैं। वारी एनर्जीज IPO GMP  ग्रे मार्केट प्रीमियम 90 प्रतिशत है। IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 1,375 रुपये है, जो इश्यू प्राइस 1,503 रुपये से 91.48 प्रतिशत ज्यादा है। अगर ग्रे मार्केट में मौजूदा रुझान जारी रहता है तो वारी एनर्जीज़ के शेयर की लिस्टिंग 2,878 रुपये के भाव हो सकती है। इस हिसाब से वारी एनर्जीज़ के शेयरों की बाजार में मजबूत लिस्टिंग की संभावनाएं हैं।

कब होगी लिस्टिंग?
आपको बता दें कि Waaree Energies, IPO की लिस्टिंग की तारीख 28 अक्टूबर होने की संभावना है।

पैसा लगाएं या नहीं?
अब सवाल उठता है कि आपको IPO में पैसा लगाना है या नहीं? तो Monarch Networth Capital ने इश्यू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। साथ ही उनका कहना है कि  Waaree Energies के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं और रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी बड़ा प्लेयर है। तेजी से बढ़ते सोलर एनर्जी सेक्टर में Waaree Energies के लिए मार्केट का लीडर बनने का पूरा मौका है। 

बिजनेस मॉडल और ऑर्डर बुक

Waaree Energies, जो भारत में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी का ध्यान PV मॉड्यूल निर्माण पर है, जिसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 30 जून 2023 तक 12 GW है। कंपनी गुजरात के सूरत, तुम्ब, नंदिग्राम और चिकली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोसोलर सुविधा समेत पांच मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी का संचालन करती है। जून 2024 तक कंपनी के पास 16.66 गीगावॉट के सोलर PV मॉड्यूल्स का पेंडिंग ऑर्डर था, जिसमें घरेलू और विदेशी ऑर्डर्स दोनों शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि इनमें से ज्यादातर ऑर्डर्स फिस्कल 2027 तक पूरे कर दिए जाएंगे, जिसमें अमेरिका स्थित कंपनी Waaree Solar Americas Inc. के लिए 3.75 गीगावॉट के ऑर्डर भी शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
