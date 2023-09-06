scorecardresearch
MMTC के शेयरों में 4 दिनों में 64% की तेजी, क्या करें?

एमएमटीसी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है। वर्तमान में, सरकार के पास PSU में 89.93% हिस्सेदारी है। मल्टीबैगर पीएसयू काउंटर छह महीने में करीब 113 फीसदी चढ़ा है। बीएसई पर आज करीब 30.13 लाख शेयरों में बदलाव हुआ।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 6, 2023 15:26 IST
MMTC के शेयरों में 4 दिनों में 64% की तेजी
MMTC के शेयरों में 4 दिनों में 64% की तेजी

MMTC Limited के शेयरों में बुधवार को लगातार चौथे सत्र में तेजी जारी रही। स्टॉक आज 9.20% बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 68.75 रुपये पर पहुंच गया। आज के दिन के ऊंचे भाव पर चार दिनों में इसमें 63.57 फीसदी की तेजी आई है। मल्टीबैगर पीएसयू काउंटर छह महीने में करीब 113 फीसदी चढ़ा है। बीएसई पर आज करीब 30.13 लाख शेयरों में बदलाव हुआ।

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा कि निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफावसूली करनी चाहिए क्योंकि 60 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे बंद होने पर निकट अवधि में 44 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में शेयर 70 रुपये के स्तर को छू सकता है। एमएमटीसी एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है। वर्तमान में, सरकार के पास PSU में 89.93 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(अस्वीकरण: इस लेख में दी गई सिफारिशें और/या यहां संलग्न या विश्वसनीय कोई भी रिपोर्ट किसी बाहरी पक्ष द्वारा लिखी गई है। यहां व्यक्त किए गए विचार संबंधित लेखकों/संस्थाओं के हैं, और बिजनेस टुडे (बीटी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बीटी इसकी किसी भी सामग्री की गारंटी नहीं देता है, इसकी पुष्टि नहीं करता है। इसका समर्थन नहीं करता है और इसके द्वारा इससे संबंधित सभी वारंटी, व्यक्त या निहित, को अस्वीकार करता है। बीटी आपसे अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने और स्टॉक निवेश सहित यहां सामग्री के संबंध में स्वतंत्र सलाह लेने का आग्रह करता है।)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
