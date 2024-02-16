M&M Share Price: किस खबर के बाद शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए
एमएंडएम ने स्टॉक एक्सचेंजों को फाइलिंग में कहा, "समझौते के साथ, वोक्सवैगन और महिंद्रा अपने सहयोग को और गहरा कर रहे हैं, जो 2022 में एक साझेदारी समझौते और एक टर्म शीट के साथ शुरू हुआ था।
Volkswagen के साथ समझौते की खबर के बाद Mahindra & Mahindra (एमएंडएम) के शेयर आज शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बीएसई पर एमएंडएम के शेयर 1765.55 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 6% बढ़कर 1864.65 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 2.29 लाख करोड़ रुपये हो गया। एमएंडएम ने कहा कि दोनों कंपनियां ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत में सहयोग के लिए संभावित अवसर तलाश कर रही हैं।
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग
