M&M Share Price: किस खबर के बाद शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए

New Delhi ,UPDATED: Feb 16, 2024 12:59 IST
Volkswagen के साथ समझौते की खबर के बाद Mahindra & Mahindra (एमएंडएम) के शेयर आज शुरुआती कारोबार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। बीएसई पर एमएंडएम के शेयर 1765.55 रुपये के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 6% बढ़कर 1864.65 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 2.29 लाख करोड़ रुपये हो गया। एमएंडएम ने कहा कि दोनों कंपनियां ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में भारत में सहयोग के लिए संभावित अवसर तलाश कर रही हैं।

Also Read: Special Trading : 2 मार्च यानी शनिवार को भी खुलेगा शेयर बाजार, क्या है कारण ? पढ़िए पूरी खबर

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग

एमएंडएम ने स्टॉक एक्सचेंजों को फाइलिंग में कहा, "समझौते के साथ, वोक्सवैगन और महिंद्रा अपने सहयोग को और गहरा कर रहे हैं, जो 2022 में एक साझेदारी समझौते और एक टर्म शीट के साथ शुरू हुआ था। दोनों कंपनियां सहयोग के संभावित विस्तार का मूल्यांकन करना जारी रखेंगी।" "वोक्सवैगन के एमईबी प्लेटफॉर्म का उपयोग  महिंद्रा की गाड़ियों में किया जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
