Minda Corporation Share Price Target: ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी मिंडा कॉर्पोरेशन (Minda Corporation) के शेयरों में अगले 6-9 महीनों में 10% की तेजी आ सकती है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने मिंडा कॉर्पोरेशन पर आज अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसे पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) में शामिल किया है।

चलिए जानते हैं ब्रोकरेज ने मिंडा कॉर्पोरेशन पर क्या कहा है और इसका टारगेट प्राइस कितना है?

Minda Corporation पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने Q1FY26 में ऑटो इंडस्ट्री (जो सिर्फ ~2% बढ़ी) की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जिसका कारण:

प्रति वाहन किट का मूल्य बढ़ना- प्रीमियम फीचर्स जैसे TFT डिजिटल क्लस्टर, अपग्रेडेड वायरिंग हार्नेस और कॉकपिट इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन में सुधार हुआ।

नए प्रोडक्ट्स और OEM प्रोग्राम की शुरुआत- इनसे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व मिला, जो एंड-मार्केट वॉल्यूम पर निर्भर नहीं था।

वायरिंग हार्नेस सेगमेंट में मार्केट शेयर में बढ़त- खासकर 2W OEMs (टू-व्हीलर कंपनियों) के साथ, साथ ही EV 2W/3W में नए ऑर्डर और कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में सुधार हुआ।

सेंसर, मोटर कंट्रोलर, DC-DC कनवर्टर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में तेजी - यह सेगमेंट अब कुल रेवेन्यू का लगभग 19% हिस्सा बन गया है और फ्लैट एक्सपोर्ट्स व घरेलू मांग की सुस्ती की भरपाई कर रहा है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि Minda Corporation के पास ₹1,300 करोड़ से ज्यादा का लाइफटाइम ऑर्डर बुक है, जिसमें से 30% से अधिक New Energy Vehicles (EV और हाइब्रिड) से जुड़ा है। बाकी ऑर्डर ICE वाहनों के लिए वायरिंग हार्नेस, क्लस्टर्स, व्हीकल एक्सेस सिस्टम्स और इंटीरियर प्लास्टिक्स से संबंधित हैं।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि कंपनी अब एक पारंपरिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बन रही है। मजबूत वित्तीय स्थिति, OEM ग्राहकों के साथ लंबे रिश्ते, फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एसोसिएट्स से बढ़ती कमाई और EV व ICE दोनों सेगमेंट में ग्रोथ की स्पष्ट रणनीति इसे निवेशकों के लिए लंबी अवधि की आकर्षक ग्रोथ वाली कंपनी बनाती है।

Minda Corporation Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए 560 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने इसका कंरट मार्केट प्राइस 508 रुपये के आधार पर 10% के अपसाइड की संभावना जताई है।

Minda Corporation Share Price

आज दोपहर 1:03 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.36% या 1.85 रुपये की तेजी के साथ 509.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.32% या 1.60 रुपये चढ़कर 509.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

