₹80 से कम वाले इस स्मॉल कैप स्टॉक में ताबड़तोड़ तेजी! आज 9% भागा भाव - इस खबर के बाद रॉकेट बना शेयर

ये तेजी पिछले कुछ सत्रों से जारी है और अब तक 8 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 60% बढ़ चुका है। शेयर आज बीएसई पर 70.90 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 78.02 रुपये को टच कर लिया है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Sep 10, 2025 14:30 IST

MIC Electronics Share Price: स्मलॉ कैप स्टॉक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics) के शेयर में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 2:16 बजे तक शेयर करीब 9% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। बीएसई पर शेयर 8.98% या 6.37 रुपये चढ़कर 77.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 8.75% या 6.20 रुपये चढ़कर 77.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सम्बंधित ख़बरें

ये तेजी पिछले कुछ सत्रों से जारी है और अब तक 8 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक 60% बढ़ चुका है। शेयर आज बीएसई पर 70.90 रुपये पर खुला था और अब तक इसने अपना इंट्राडे हाई 78.02 रुपये को टच कर लिया है।

क्यों आई तेजी?

यह तेजी तब आई जब कंपनी ने बताया कि उसने सिंगापुर की Top2 PTE Limited के साथ एक MoU साइन किया है। इस पार्टनरशिप के तहत MIC Electronics ताइवान में एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पार्टनर खोजेगी जिसका मकसद हर महीने 25,000 से 30,000 सेमीकंडक्टर वेफर्स का उत्पादन शुरू करना है। ये कदम भारत के उभरते सेमीकंडक्टर उद्योग में कंपनी की गंभीरता को दर्शाता है।

हाल ही में सरकार ने एयर कंडीशनर और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया। MIC Electronics को LED डिस्प्ले और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करने का फायदा सीधे तौर पर मिला है। इससे कंपनी के उत्पादों की कीमत घटेगी और बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।

5 साल में 11,000% से ज्यादा रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 47 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 65 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 7 प्रतिशत टूटा है। लेकिन पिछले 2 साल में स्टॉक 148 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 419 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 11234 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 10, 2025