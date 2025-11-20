10% उछला एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी का शेयर! Q2 में 38% बढ़ी है सेल्स - स्टॉक प्राइस ₹60 से कम

scorecardresearch
कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 47.33 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 51.70 रुपये को टच किया है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 12:46 बजे तक कंपनी के 3,16,006 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 20, 2025 13:13 IST

MIC Electronics Share: एलईडी डिस्प्ले बनाने वाली स्मॉल कैप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के स्टॉक में आज 10% की तेजी देखने को मिली है। 

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 47.33 रुपये पर खुला था और अभी तक इसने अपना इंट्राडे हाई 51.70 रुपये को टच किया है। फिलहाल खबर लिखे जानें तक दोपहर 1:03 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.70% या 0.80 रुपये चढ़कर 47.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.44% या 0.68 रुपये की तेजी के साथ 47.82 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक दोपहर 12:46 बजे तक कंपनी के 3,16,006 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

MIC Electronics Q2 FY26 Results

कंपनी ने सितंबर 2025 की तिमाही (Q2 FY26) में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तिमाही में कंपनी की बिक्री ₹37.89 करोड़ रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही (सितंबर 2024) में ₹27.46 करोड़ थी। यानी बिक्री में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है।

सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी की कुल इनकम ₹38.42 करोड़ रही, जो कि जून 2025 में ₹11.75 करोड़ थी। इसमें भी बड़ा इजाफा देखने को मिला। कंपनी ने इस तिमाही में ₹2.17 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछली तिमाही (जून 2025) में मुनाफा ₹1.67 करोड़ था।

कंपनी ने हाल ही में दी थी 2 बड़ी जानकारी

कंपनी ने हाल ही में अपने फाइलिंग में बताया था कि MIC Electronics Limited की अतिरिक्त आम बैठक (Extra-Ordinary General Meeting – EGM) सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को सुबह 11:45 बजे (IST) होगी जिसमें:

1. कंपनी के लिए ₹250 करोड़ तक फंड जुटाने के उद्देश्य से, Qualified Institutional Buyers को Qualified Institutions Placement (QIP) के माध्यम से एक या एक से अधिक चरणों में शेयर/सिक्योरिटीज जारी करने और आवंटित करने का प्रस्ताव है।
 
2. प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर, कुल USD 15 मिलियन तक की Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs) एक या एक से अधिक चरणों में जारी करके फंड जुटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और मंजूरी दी जाएगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Nov 20, 2025